Concert – Olo Blaky à la conquête d’Isoraka

Un groupe à la musicalité des plus éclectiques, d’un charisme tout aussi unique illustré par le chanteur Naty Kaly. C’est ainsi que Olo Blaky enchante, amuse et émerveille les mélomanes à chaque fois qu’il monte sur scène. Entre musique urbaine et musique traditionnelle où se retrouvent même quelques rythmes tribaux, Olo Blaky éveille à chaque fois un esprit fraternel, festif et patriotique chez le public. Des valeurs que le groupe se plaira à scander haut et fort sur la scène du No comment bar à Isoraka ce 11 août à partir de 21h. Toujours aussi conquérant par sa musique, mais également par sa convivialité, Naty Kaly et ses camarades embarqueront ainsi les noctambules pour une soirée d’extase musicale.

Aux rythmes de ses chansons comme « Tsy fantatro », « Hatsarana », « Mailaka » ou encore « Tsy afa bela » conscientisent les mélomanes sur les vraies valeurs de la vie. Un groupe engagé dont les mélodies invitent le plus souvent le public à festoyer et prônent l’entente et la bonne humeur. Olo Blaky réchauffera aussi bien le No comment bar que le cœur du public qui se joindra à lui ce samedi. Conviviale et joviale à la fois, la fête sera au rendez-vous du côté d’Isoraka.