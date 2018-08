Carlton Anosy – AmbondronA annonce un cabaret huppé

Ambondrona retrouvera bientôt la scène du Carlton Anosy. Le temps d’un cabaret-concert, ce groupe qui n’est plus à présenter communiera de nouveau avec ses fans.

Un groupe dont la renommée n’a d’égale que la ferveur de ses fans à chacun de ses concerts. Ambondrona n’a de cesse de se refaire littéralement une nouvelle jeunesse tout en allant à la conquête de la scène musicale. Avec déjà près de deux décennies de carrière au compteur, la bande à Kix au chant et à la guitare, Beranto à la guitare électrique, Honty à la guitare basse, Blanc à la batterie et Ranto au clavier, ne cesse de rameuter la foule comme à ses premiers jours.

Toujours au top de sa forme, le groupe se redécouvrira ce 24 août à partir de 21h sur la scène du Carlton Anosy, le temps d’un cabaret-concert où Ambondrona enchantera principalement le public de ses plus belles ballades romantiques. Ceci-dit, pour cette fois, le groupe reste juste acteur de ce qui s’annonce comme un spectacle cosy, puisque c’est l’organisateur événementiel Tapakila qui est en charge de l’organisation. Ce dernier profite d’ailleurs de cette occasion pour présenter un nouveau système d’achat

de tickets et de réservation exclusivement en ligne sur son site « ticket.tapakila.mg » et dont les paiements se feront uniquement par transfert d’argent mobile aussi.

Du nouveau à l’horizon

C’est donc une nouvelle approche entre le groupe et ses inconditionnels que Tapakila lance le temps de ce cabaret-concert. Les fans de Ambondrona longtemps habitués à faire la queue du côté de Nect’Art Ankadi­tapaka se voient ainsi un peu dépaysés pour le coup. Sur la page officielle du groupe, quelques grognes se font d’ailleurs ressentir, vis-à-vis de cette nouvelle méthode que les fans jugent un peu difficile de prime abord. Déjà que le prix d’un ticket est de 50 000 ariary. Ceci-dit, il faut un début à tout et les organisateurs s’attendent à ce que d’ici peu, le public puisse s’habituer rapidement à ce système. D’autant plus que des billets sous leur forme physique seront toujours en vente à Ankaditapaka et sur place le jour de l’événement.

Qu’à cela ne tienne, le groupe quant à lui promet un concert à la hauteur des attentes de ses fans. Que ce soit au coliseum Antson­jombe, à Antsahamanitra ou au Carlton Anosy, Kix, Beranto, Honty, Blanc et Ranto se surpassent toujours pour éblouir le public de leur musique. Le groupe enchantera évidemment les fans des premiers jours des grands tubes de ses débuts. Ceci-dit, à l’instar du titre « Maraina vao », quelques surprises et des nouveautés garniront aussi le répertoire du groupe. D’autant plus que comme le savent les aficionados d’Ambondrona, les cabarets sont souvent l’occasion d’apprécier des interprétations inédites de sa part. Promettant d’être un concert majestueux, ces retrouvailles avec Ambon­drona seront à la fois harmonieuses, fraternelles et distinguées.