Sciences marines – Le plan directeur de Recherche disponible

Algues et produits protéinés intéressent les opérateurs. Le Centre national de recherches océanographiques (CNRO) est actuellement en rapport étroit avec des opérateurs économiques pour étudier la faisabilité de la commercialisation d’algues marines et de produits protéinés, issus de la transformation des poissons. Des exemples de résultats des recherches effectuées par ce centre, pour relier le rôle de la Recherche dans le développement en général, ont été présentés. Le plan directeur de la Recherche en Sciences marines et biodiversité a fait l’objet d’un atelier de validation nationale, hier à l’université d’Antana­narivo. Ce plan recherche justement l’équilibre entre Recherche et développement économique et social en tenant en compte de cinq axes stratégiques. « Les ressources halieutiques et marines doivent se conformer à une approche de gestion intégrée. Le plan directeur souligne la synergie entre production, transformation, consommation et sécurité alimentaire et indique ainsi la voie à suivre pour toutes les parties prenantes», a fait savoir Claudine Ramiarison, directeur général de la Recherche auprès du ministère de l’Enseigne­ment supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES).

La mise en place de base de données nutritionnelles des produits halieutiques figure parmi les sous-axes stratégiques du plan directeur, à côté de la diversification des modes de consommation et de la politique intersectorielle.