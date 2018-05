Santé publique – Camp médical gratuit à Antananarivo

Soins gratuits. Des médecins étrangers et des paramédicaux malgaches, opèrent des soins gratuits dans trois grandes villes de Madagascar. Lancée à Toliara le 2 et 3 mai, puis, enchainée à Fianarantsoa, le 5 et 6 mai, leur mission qu’ils ont appelée « Camp médical général gratuit », s’achève dans la capitale, cette semaine.

« L’objectif de ce Camp Médical est d’aider l’humanité, sans aucune discrimination de religion, de croyance, de couleur, de race ou de nationalité », explique les organisateurs.

Du 8 au 11 mai, trois médecins étrangers venus sur la terre malgache, grâce à la collaboration entre l’association Musulmane Ahmadiyya de Madagascar et l’organisme non gouvernemental (ONG) Humanity First, une branche de l’Allemagne, prendront en charge tous les malades qui viendront au siège de l’association Musulmane à Andavamamba Anatihazo, de 8 à 18 heures. Les médicaments seront offerts gratuitement, et les malades ne paieront rien pour les consultations.

Cette ONG, existant dans quarante trois pays, vient en aide tout particulièrement, « aux personnes touchées par le désastre et aux personnes socialement défavorisées dans les communautés les plus pauvres du monde ».

Miangaly Ralitera