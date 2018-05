RN2 – Cinq porte-conteneurs s’écrasent en une journée

Une série d’accidents de la circulation a frappé les semi-remorques samedi sur la RN2. Les dégâts matériels sont importants et leurs occupants ont frôlé la mort.

Sinistre sur sinistre sur la RN 2. Une semi-remorque qui s’affale en contrebas de la route avec deux containers de 40 pieds chacun, un porte-conteneur couché sur le flanc sur le bitume, un tracteur de remorques qui se plante dans le décor, un plateau arraché du tracteur avec son container et toute sa cargaison. La journée de samedi a été des plus sombres pour les camionneurs de la nationale numéro 2. En une demi-journée, cinq mastodontes se sont affalés à des points kilométriques différents.

Sur le trajet entre Toamasina et Antananarivo, un premier poids-lourd s’est renversé sur le côté droit de la route avec un conteneur plein de marchandises à une quarantaine de kilomètres de Brickaville.

Moins dangereux avec ses quelques lignes droites intercalées de descente et de pentes douces, le tronçon d’un peu plus d’une trentaine de kilomètres entre Brickaville et Antsampanana a épargné les géants des routes. Le cauchemar a ressurgi en revanche à la sortie de Ranomafana, où un camion s’est écrasé sur son côté droit dans un tournant, au pied d’une montée escarpée. La cargaison qu’il transportait a littéralement éventré la remorque. La cabine s’est en revanche disloquée lorsque le véhicule a fait une sortie de route.

Camion sectionné

À quelques encablures du lieu du sinistre, au sommet d’une pente étranglée dangereusement dans un virage serré, une semi-remorque s’est précipitée vers la gauche, dans une aire dénivelée enfouie à trois mètres en contrebas de la RN2.

À une vingtaine de kilomètres de là, sur la route qui serpente à travers les flancs montagneux de Marovoalavo, un quatrième mastodonte a fait une embardée à la sortie d’un tournant pour terminer sa course sur son flanc droit.

Un virage mal négocié était visiblement à l’origine de l’accident. Pendant que le tracteur progressait sur la chaussée, le plateau sur lequel trônait son pondéreux conteneur de 40 pieds a basculé en se déportant par-dessus le bord de la route, emportant avec lui tout le véhicule.

Le cinquième accident de poids-lourd survenu dans la même journée s’est par ailleurs produit sur la descente sinueuse en amont de Mandraka, où une semi-remorque s’est littéralement sectionnée en deux en effectuant un demi-tonneau. Le plateau et le conteneur ont été arrachés du tracteur qui s’est immobilisé sur son flanc droit à une dizaine de mètres de là, après avoir déboulé sur l’asphalte. Sur les cinq géants des routes qui se sont abîmés, celui-ci était le seul à rouler à destination de Toamasina avant qu’une conduite imprudente ne le mette au tapis.

Les longs véhicules impliqués dans cette série de sinistre sont tous des porte-conteneurs. Fort heureusement il y a eu plus de peur que de mal. Dépassant rarement la vitesse maximale autorisée, jetant intempestivement des regards sur les rétroviseurs pour céder la voie aux véhicules plus rapides, en mettant les clignotants du droit et en se rangeant, les conducteurs de camions citernes du RN2, visiblement mieux formés et plus encadrés, ont pour leur part échappé à la catastrophe samedi.

Seth Andriamarohasina