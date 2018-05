Outsourcing – Des téléopérateurs malgaches s’exportent

Echange. C’est à partir d’une vision de partage d’expérience qu’une soixantaine de professionnel de l’outsourcing sont partis vendredi dernier à Marrakech. Dans le cadre du concept Best’In Adventure initié par la société Intelcia, ces conseillers clients ont été récompensés suite à un challenge organisé par l’entreprise. Ainsi, soixante-trois collaborateurs dont 95% de conseillers clients accompagnés de leur manager et de quelques membres du comité de Direction effectuent en ce moment un voyage professionnel dans la cité marocaine jusqu’à demain. L’idée étant que ces professionnels s’imprègnent de l’expertise marocaine dans le domaine de l’externalisation de service et vice-versa. La région du Maghreb étant le pionnier dans ce secteur d’activité, ces conseillers clients auront alors une somme d’expérience acquis à leur retour et qu’ils partageront à leurs collègues pour promouvoir l’outsourcing. «Depuis sa création au début des années 2000, le groupe Intelcia Ambitionne de s’impose comme étant un acteur majeur de l’externalisation de relation client et c’est à travers ces échanges d’expériences entre les différents sites du groupe, notamment au Maroc, en France, au Cameroun et bien sûr dans la grande île que le développement du secteur se reflète jusqu’à présent», souligne Karim Bernoussi, président du groupe Intelcia.

Harilalaina Rakotobe