Médiation de la FFKM – L’opposition hermétique au dialogue

« Les députés pour le changement », ont rencontré le FFKM, hier. Avant toute négociation, la démission des tenants du pouvoir est exigée.

Implacable. « Les députés pour le changement », restent figés à leur revendication quant à la démission du Président de la République, du gouvernement et des présidents des Chambres parlementaires. Bien qu’ils aient concédé à rencontrer le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar (FFKM), hier, les exigences vociférées sur le parvis de l’hôtel de ville d’Antananarivo, sont posées en préalable des négociations.

« Qu’ils démissionnent d’abord. Ensuite, nous procèderont à la réconciliation nationale », soutient maître Hanitra Razafimanantsoa, vice-présidente de l’Assemblée nationale, devant les manifestants survoltés d’Analakely, hier. L’objet principal des prises de parole devant le siège de l’administration municipale de la capitale, hier, est le rapport de la rencontre avec la branche laïque chargée des affaires nationales au sein du FFKM (SEFIP), dans la matinée.

L’élue du premier arrondissement d’Antananarivo, indique, par ailleurs, qu’une issue de crise par le biais d’un éventuel accord politique a été évoquée par le SEFIP. Une proposition, également, rembarrée par les députés de l’opposition. C’est avec des mots particulièrement durs que maître Razafimanantsoa soutient, « nous ne négocierons pas avec eux. Il n’y aura aucun accord politique avec eux ».

Selon la vice-présidente de la Chambre basse, « nous n’avons plus confiance en eux. Nous ne nous asseyons pas avec eux sur une même table pour rechercher des solutions. Ce ne sont que des corrupteurs et des corrompus. Nous n’allons nullement négocier pour des partages de sièges. Si nous sommes ici, c’est pour réclamer des changements. Ce que nous avons commencé, nous allons le terminer [en référence au mouvement de revendication de la démission des tenants du pouvoir] ».

Désaveu

Bien que les mots tenus sur le parvis de l’hôtel de ville aient été, singulièrement, acerbes, « les députés pour le changement», ont, néanmoins, dépêché des représentants pour un entretien avec les quatre chefs d’église du FFKM, hier, en début de soirée, à Ambohi-manoro. Une rencontre durant laquelle, les frondeurs auraient fait part de leurs desiderata et fait un point de situation aux chefs religieux, selon les explications du député Hary Andrainarivo, à l’issue de la rencontre.

Après la manifestation meurtrière du 21 avril, à Analakely, le FFKM a annoncé qu’il compte être le médiateur de la crise politique. Une médiation qui au-delà du dénouement du bras de fer politique mènera à la réconciliation nationale. Leur mission semble, pour l’heure, ardue étant donné que « les députés pour le changement », qui se posent comme principal interlocuteur au nom des revendicateurs de l’ancienne place du 13 mai, refusent toute concession.

Le fait que les soixante-treize élus ont répondu à l’invitation des chefs d’église à une rencontre pourrait, néanmoins, être pris comme une avancée. La semaine dernière, les députés ont, en effet, séché une rencontre préalable avec la Sefip. La présence d’une délégation des élus de l’opposition, à Ambohimanoro, pourrait être la traduction en acte qu’ils privilégient la médiation nationale, à celle conduite par la communauté internationale.

Un point souligné dans le discours de maître Razafimanantsoa, hier. Devant les manifestants du parvis de l’hôtel de ville, « les députés pour le changement », ont une nouvelle fois, désavoué Joachim Chissano, ancien président mozambicain. Il est désigné par la Communauté des États d’Afrique austral (SADC), pour faciliter le dialogue entre les protagonistes de la crise.

« Nous ne renions pas la communauté internationale. Nous avons besoin d’eux dans les travaux de développement du pays. Seulement, nous ne voulons plus d’une personne. C’est Joachim Chissano. Il est l’un des responsables de la situation dans laquelle se trouve le pays avec son ni…ni », affirme la vice-présidente de l’Assemblée nationale.

Garry Fabrice Ranaivoson