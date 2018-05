Mahajanga – Les députés pour le changement en action

Les parlementaires frondeurs de Boeny après avoir rencontré la population samedi, ont commencé hier, à attirer les agents de la Jirama ans vers leur mouvement.

Après leur rencontre avec la population, samedi après-midi devant l’hôtel de ville, des parlementaires élus dans la province de Mahajanga et dirigés par le sénateur Paul Bert, qui roulent avec les soixante treize députés pour le changement, sont entrés en action hier.

Ils sont venus au siège de la Jirama à Ampasika pour inciter les employés à fermer les bureaux et rejoindre leur mouvement. Après une discussion avec le directeur régional de la Jirama, tout le monde est sorti. Non sans avoir déclaré officiellement devant le public que le directeur laisse la voie libre à tous, « et qu’après la grève, ils demeureront des employés de la Jirama » !

Après le siège, les grévistes ont alors atteint la centrale thermique de la Jirama à Marolaka et le magasin à Analakely. Ils ont également contraint tout le monde à quitter leur lieu de travail. Ensuite, les manifestants sous la direction des parlementaires ont marché vers Mahajanga-be.

Au siège de la Telma, ils ont accordé dix secondes à tous pour sortir avant d’accéder à l’intérieur pour vérifier si personne n’y est resté.

Arrivés au bureau de la présidence de l’Université de Mahajanga, le député Léon Rasalama a lancé un appel aux responsables pour qu’ils se penchent sur la situation des étudiants qui n’ont pas obtenu de logements. Il a promis qu’ils reviendront si aucune solution n’est avancée

Une trentaine d’élèves

Les employés du bureau des Postes devant la cathédrale ont été également «priés» de sortir. Puis, les manifestants ont regagné l’hôtel de ville vers midi.

Dans la matinée, vers 11 heures, une trentaine d’élèves ont brandi une banderole revendiquant le départ du proviseur du lycée technique de Mahajanga. Ils ont quitté le lycée technique et sillonné le quartier de Mahavoky-atsimo jusqu’à Tsaramandroso avant d’atterrir devant le bois sacré, près de l’hôtel de ville.

Hier, les élèves et étudiants de Mahajanga ont été épargnés par les manifestants. Et très tôt, les forces de l’ordre ont été aux abois et aux aguets. Ils ont attendu devant la centrale thermique de la Jirama à Marolaka, devant le poste de police à Analakely et dans plusieurs points stratégiques de la ville.

Les activités quotidiennes ont tourné comme d’habitude, mais vers 11 heures, des magasins, des bureaux privés ainsi que les banques et centres commerciaux ont baissé leurs stores au passage des grévistes. Fort heureusement, aucun débordement, n’était à déplorer.

Vero Andrianarisoa