Concours de dessin – Tantely Rafidimanana remporte le premier prix

Tantely, une jeune fille de treize ans, est sortie du lot avec son dessin symbolisant parfaitement l’esprit de l’Union Européenne. Elle rafle ainsi le premier prix du concours.

Parmi les dessins que les cinquante-huit participants ont réalisés pendant le concours du meilleur essai de dessin portant sur la thématique « Les douze étoiles, l’Europe et moi », celui de Tantely Ny Aina Natacha Rafidimanana illustre le mieux l’idéologie de l’Union Européenne. Une poignée de mains de couleur de peau différente, entourée par douze étoiles, est le fruit de l’imagination de la jeune fille de treize ans, en classe de quatrième et venant de la périphérie de la capitale. « J’adore dessiner. Et l’Union Européenne est comme le fihavanana avec les autres pays, selon ma perception des explications qu’on nous a données. C’est pour cela que j’ai fait ce dessin. Je suis vraiment contente d’avoir remporté le premier prix de ce concours. C’est aussi mon tout premier prix », confie-t-elle.

Une tablette, un kit Union Européenne, une adhésion gratuite pour être membre de l’Alliance Française de Tananarive (AFT) pendant un an, et une inscription gratuite à une session de cours à l’Alliance Française, en plus d’un joli trophée, sont les récompenses pour la jeune lauréate, reçues des mains du chef de la section Politique, Presses et Informations de l’Union Européenne, Lothar Jaschke. Ce dernier a précisé dans son discours lors de la remise des lots que « Le dessin fait partie de la culture. Et la culture est sans frontières. Une société créative est une société avec son propre repère qui arrive à réussir. Ces dessins sont faits avec beaucoup de créativité. Félicitations ! Vous, les enfants, êtes les meilleurs ambassadeurs de l’Union Européenne ». L’originalité de l’œuvre et le respect du message à faire passer ont servi à départager les concurrents pour trois membres du jury dont deux de l’Union Européenne et le directeur général de l’AFT.

Lancé en fin mars, ce concours de dessin destiné aux enfants de sept à treize ans, a réuni les participants autour d’un atelier de dessin à l’AFT le 11 avril, et entre dans le cadre marquant les soixante ans de partenariat entre Madagascar et l’Union Européenne. Il a pour but d’élargir la connaissance des enfants, d’éveiller leur créativité, et de promouvoir ce partenariat. Tous les participants ont reçu des cadeaux et des goodies.

Il y en aura d’autres Malala Rakotomavo, chargée de communication de l’Union Européenne, Rindra Duprès, directeur général adjoint de l’Alliance Française d’Antananarivo, Monique Raharinosy, vice-présidente du conseil d’administration de l’Alliance Française, ont honoré de leur présence, cette cérémonie de remise de prix à l’AFT, le lundi 7 mai après-midi. D’autres événements viennent s’ajouter à celui-ci pour marquer cette célébration, selon la précision de Lothar Jaschke.

2e prix

Mlle Tony Andia Maya Rasoamanambola (13 ans)

Mlle Ny Tianay Miangola Andrianalison (11 ans)

Ricky Ramanan