Concert acoustique – Mamina à la conquête de l’Is’Art Galerie Ampasanimalo

Une soirée mélodieuse et chaleureuse s’annonce. C’est Mamina qui la réserve aux mélomanes qui se joindront à lui à l’Is’Art Galerie à Ampasanimalo, ce soir.

Ce jeune artiste ne cesse d’enchanter le public par son talent. Mamina continue son petit bonhomme de chemin en enchantant tous les mélomanes qui croisent son chemin. Coup de cœur de l’illustre Erick Manana, lors de sa participation au télé-crochet « Feo tokana, gitara iray », produit par la Radio-télévision Analamanga (RTA), il s’est particulièrement distingué en

enchaînant des prestations mélodieuses sur plusieurs scènes de la capitale. Toujours aussi conquérant à travers sa musique et porté par sa passion à rehausser la culture malgache, Mamina sublimera de sa musique la scène de l’Is’Art Galerie à Ampasanimalo ce soir, à

partir de 19 heures.

Pour l’occasion il sera accompagné de ses camarades musiciens, notamment le percussionniste Tony Toufa Loux qui égayera ses compositions de ses rythmes enchanteurs. Artiste engagé, Mamina se plaira aussi à raviver la flamme patriotique du public présent. « C’est un devoir qui me tient à cœur de faire valoir les richesses culturelles de notre pays et de représenter notre identité culturelle à travers ma musique », confie le jeune homme.

Loin d’être timide, c’est, porté par son assurance, que Mamina invite le public de la soirée à festoyer aux rythmes acoustiques de sa guitare.

Un artiste prometteur

L’occasion pour le jeune protégé d’Erick Manana lors du télé-crochet de la RTA, d’émerveiller les mélomanes avec ses morceaux comme « Saragam-pitia », « Fitia mafy ady », « Gasikara » et surtout « Mila vonjy ny kanto gasy », avec lesquels il partagera son bon feeling. Des compositions avec lesquelles il invite tout un chacun à célébrer les valeurs de notre culture. On lui reconnaît aussi le titre « Zoky » qui illustre le respect et la fraternité. Mamina convie alors les mélomanes de la capitale à se réjouir à ses côtés ce soir. Mamina, ce jeune artiste talentueux qui représente avec brio une jeunesse passionnée et créative, promet une soirée des plus entraînantes. Rendez-vous est ainsi donné à l’Is’Art Galerie à Ampasanimalo ce soir, où s’afficheront humilité et modestie de la part du jeune homme. Le tout sera porté par sa musique chaleureuse et fédératrice.