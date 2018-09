Santé – Des répulsifs contre la dengue

Entre le 20 et le 26 août, 13 cas de dengue ont été diagnostiqués, dans l’Ouest principalement. Ce qui porte à plus de six mille le nombre de personnes touchées.

Alors que la fin de l’hiver austral approche, les autorités se mobilisent pour prévenir l’apparition de nouveaux cas et limiter le risque de reprise épidémique au retour de l’été, notamment au travers de nombreuses actions de

sensibilisation organisées dans les zones concernées (opérations ´ vide fonds de cours ª, interventions dans les quartiers, sur les marchés forains …). De plus, afin de protéger les populations les plus vulnérables, le service de lutte anti-vectorielle de l’ARS OI procède actuellement à la distribution de répulsifs lors de ses interventions dans les zones de circulation de la dengue. Sont concernés les personnes présentant les signes de la maladie au moment de la visite, les enfants de 6 mois à 6 ans, les femmes enceintes et les personnes âgées de plus de 75 ans.

Propagation

Une notice d’utilisation des répulsifs leur est remise à cette occasion. Île recours aux produits répulsifs est le moyen le plus efficace pour lutter contre la propagation de la dengue, indique la préfecture. Pour autant, dans la pratique, ces produits ne sont pas véritablement ancrés dans les habitudes réunionnaises et leur utilisation reste insuffisante. Recomman­dations à la population

Les répulsifs cutanés sont composés d’une substance active qui éloigne les moustiques sans les tuer. Ils sont à appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes, pendant les périodes de la journée où le risque de se faire piquer par des moustiques est le plus important (lors d’activités en extérieur, surtout le matin et le soir). La durée de la protection varie de 4 à 8 heures. Des produits spécifiques sont réservés pour l’enfant et la femme enceinte.

