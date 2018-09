Football – Éliminatoires CAN – Première à Mahamasina pour Fontaine

Le défenseur des Barea, Thomas Fontaine, jouera pour la première fois au stade de Mahamasina, ce dimanche, face au Sénégal. Il s’attend à une chaude ambiance.

En cinq apparitions avec la sélection malga­che, Thomas Fon­taine est devenu le patron de la défense. Il a débuté avec les Barea, lors du déplacement au Soudan, au mois de juin 2017, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Titularisé par Nicolas Dupuis durant son premier match, il n’a pas tardé à confirmer tout le bien que son entraîneur pense de lui.

Par la suite, il a disputé quatre rencontres amicales, contre l’Ouganda, les Como­res, le Togo et le Kosovo. Ce qui lui a permis de s’imposer comme un titulaire indiscutable. Quand on lui deman­de à quoi est due sa réussite, il évoque le soutien de ses coéquipiers : « D’un côté, il y a l’expérience que j’ai engrangée auprès des nombreux clubs pour lesquels j’ai joué. De l’autre, les cadres de la sélection m’ont beaucoup aidé. Ils m’ont montré la voie à suivre. Et c’est à moi de continuer sur cette lancée. »

Le défenseur central est âgé de 27 ans aujourd’hui. Il vient tout juste d’accéder à la première division française, à la suite de sa signature au Stade de Reims. Il est entré dans une nouvelle dimension en club.

Source de motivation

Du côté des Barea, il va jouer pour la première fois à Mahama­sina, dimanche. « Je m’attends à une très bonne ambiance. J’en ai eu des échos après le match contre Sao Tomé et Principe », confie-t-il à ce propos.

Avant l’affiche Mada­gascar-Sénégal, comptant pour la deuxième journée des qualifications pour la CAN 2019, il a déjà côtoyé le public malgache lors des séances d’entraînement quotidiennes de cette semaine. « Beaucoup de fans ont assisté à nos entraînements. C’est très encourageant de voir ça. C’est bien de se sentir soutenu », poursuit-il.

Face aux Lions de la Teranga, Thomas Fontaine sera aux prises avec Sadio Mane, la principale arme offensive sénégalaise. Un défi excitant d’après lui : « Bien sûr, nous avons nos idées pour le stopper. L’idéal serait d’intercepter le ballon avant que celui-ci n’arrive à ses pieds. Ce sera vraiment plaisant de se défendre contre une star comme lui. En plus, c’est une source de motivation pour donner le meilleur de moi-même. »

Rendez-vous dimanche pour voir sa confrontation avec l’attaquant de Liverpool.