Transport aérien – Huit vols la Réunion-Paris en Airbus A380

Le premier vol commercial en Airbus 380 entre Paris et La Réunion se posera à l’aéroport Roland-Garros, le 25 août prochain. Air austral a programmé huit vols jusqu’au 9 septembre.

Sous numéros de vol UU 978 et UU 979, les liaisons au départ de Roissy sont programmées les 25, 27 et 30 août et les 1er, 3, 4, 7 et 9 septembre. Le 25 août prochain, à 6 h du matin, le premier vol commercial en Airbus A380 entre Paris et La Réunion se posera à l’aéroport Réunion Roland-Garros. Air Austral, qui affrète l’appareil auprès de Hifly, a officiellement confirmé dans un communiqué l’information que nous vous donnions dans notre édition de samedi dernier. Le contrat a été signé jeudi.

Sur le plan technique, aucun problème. Les travaux réalisés sur les pistes de Réunion Roland-Garros les ont mises aux normes de l’A380. En terme de capacité, l’A380 d’Hifly peut transporter 471 passagers, pas très loin des 442 sièges d’un Boeing 777 300ER d’Air Austral.

L’affrètement de l’A380 d’Hifly vise à remplacer ponctuellement, dans la flotte d’Air Austral, le Boeing 787 F.OLRB qui doit s’envoler fin août pour l’Angleterre afin d’y subir des inspections et des modifications sur ses réacteurs dans les ateliers de Rolls Royce. Une intervention identique à celle pratiquée sur l’autre B.787 d’Air Austral le F.OLRC.

Affrètements

À l’époque, la compagnie réunionnaise avait déjà affrété auprès d’Hifly des Airbus A330 qui avaient remplacé le F.OLRC sur les lignes Réunion – Mayotte et Réunion – Bangkok. En cette période de rentrée scolaire et de forte affluence sur le Mayotte – Paris, Air Austral a eu recours à l’A380. Ce dernier ne pouvant se poser à Dzaoudzi, elle a dû réorganiser son programme de vol. Le B.787 F.OLRC tournera sur Bangkok et sur le Réunion – Mayotte.

Les passagers mahorais à destination de Paris seront acheminés à La Réunion sur des vols additionnels assurés en B.787 et B.737. À l’aéroport Réunion Roland-Garros, ils embarqueront à bord de l’A380. La commercialisation des sièges A380 au départ de La Réunion sera donc marginale.

L’A380 est affrété avec ses équipages techniques et commerciaux. Comme elle l’avait fait lors des précédents affrètements, Air Austral assurera une représentation commerciale à bord des vols avec cinq hôtesses et stewards de la compagnie.

Spécialisée dans les affrètements, la compagnie portugaise Hifly est la première à mettre en ligne un A380 d’occasion en attendant un second exemplaire en avril 2019.

© JIR