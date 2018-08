Morondava Centre – Le feu dévaste des bureaux de la région

Deux bureaux mitoyens, de la préfecture et de la région Menabe, à Morondava centre ont été consumés, hier après-midi. Aucun blessé ni mort n’est à déplorer.

Hier après-midi, les sapeurs-pompiers de l’aéroport de Madagascar (ADEMA) et ceux de la commune sont intervenus pour un violent embrasement. Le feu s’est déclaré à Morondava centre, dévastant deux établissements administratifs de la préfecture et de la région. C’est à l’intérieur de l’un des bâtiments que l’incendie a démarré, aux environs de 13h 30. « Il est d’origine électrique », a évoqué le chef du commissariat de la sécurité publique (CSP) local. Un vent à décorner les bœufs a favorisé la propagation rapide du feu et aucune pièce n’a finalement pu être épargnée.

Seule une personne était là lors du départ de la conflagration. C’est lui qui a appelé au secours. « Des bruits assourdissants se sont fait sentir dans tous les environs du quartier, d’après les témoignages des riverains », a relaté une consœur à Morondava. Les combattants du feu ont alors engagé leur fourgon-pompe tonne pour maîtriser la sinistre. Une trentaine de minutes après l’alerte, l’incendie était encore loin d’être éteint. Une fumée noire et épaisse continuait à se dégager des bureaux.

Coupure de courant

Les habitants du voisinage se sont éloignés le temps que les sapeurs-pompiers sont intervenus. Ces derniers ont inspecté et ventilé les locaux pour déblayer les braises pouvant rallumer le feu. Les ruines et dégâts matériels sont estimés à 100%, selon les informations recueillies. Aucune perte en vie humaine n’a heureusement été constatée.

En un rien de temps, des techniciens de la Jirama sont arrivés sur place pour couper la distribution électrique du quartier et pour éviter un éventuel danger public. « Il y a bien eu un échauffement. Si on utilise trop

d’appareils, la protection de surintensité ne déclenche pas », a décrit l’un des techniciens à propos de l’origine du drame.

Les policiers du CSP s’y sont également rendus pour recueillir les premiers témoignages du seul locataire et pour relever des indices. La valeur marchande des préjudices n’a pas encore été déterminée.

Ces deux bâtiments construits en parpaing et en bois étaient en cours d’extension à cause de leur vétusté. Ils n’ont donc pas résisté à la violence de l’incendie. La toiture s’est effondrée et a été réduite en cendres. L’incendie a été complètement éteint vers 15h 30.