Entrepreneuriat – Un démarrage compliqué

L’environnement est favorable à la création d’entreprises. Mais des facteurs de blocage qui découragent les jeunes entrepreneurs persistent.

Laborieux. Se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, de nos jours, s’apparente plus à un parcours du combattant, que l’image idyllique des statistiques aux chiffres croissants sur les ouvertures de nouvelles entreprises affichés par l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM) chaque année. Une situation qui a pu se refléter les deux jours durant lesquels s’est déroulée la première édition du « salon des Petites et Moyennes Entreprises & startups », ainsi que la septième édition de « l’espace jeune entrepreneur ».

Les deux évènements, organisés en simultané à l’hôtel Carlton en fin de semaine, ont été l’occasion pour les jeunes entrepreneurs de promouvoir leurs activités, ainsi que de raffermir leur système de réseautage. Cependant, malgré cette vision de promotion, un bon nombre de ces jeunes porteur de projet a du mal à faire décoller leur business. Les facteurs causant ces difficultés sont nombreux. Le financement, plus précisément en ce qui concerne les fonds de démarrage de projet représente l’une des principales raisons de ce blocage.

Turn-over

« Les jeunes arrivent avec des idées d’entreprises innovantes, mais derrière, rare sont les institutions financières qui les suivent. Ce salon, entre autres raisons, a été initié afin de donner plus de crédibilité à ces idées. Les banques, généralement, sont réticentes à financer un projet sans garantie malgré que ce projet tienne la route. Raison pour laquelle la mise en relation entre investisseurs et porteurs de projet est primordial », explique Gilberto Herimanarivo, président du Club Entrepreneurs Etudiants du Rendez vous des Entre­preneurs (CEERE).

Mille deux cent quarante-sept sociétés nouvellement créées ont été enregistrées l’année dernière. Un chiffre en constante progression, mais avec un taux de turn-over qui augmente aussi en parallèle. Un fait inquiétant, dans la mesure où les jeunes startups peinent à lancer concrètement leurs commerces pour fermer boutique au bout de quelques mois ou d’une année d’activité. Afin de renverser cette tendance, certains jeunes entrepreneurs se tournent vers des investisseurs particuliers, plus communément appelés des « business angels » dans le milieu.

Ces derniers, presque tous des étrangers investissent ainsi dans les projets de ces jeunes dans un partenariat gagnant-gagnant. D’un côté, les jeunes entrepreneurs voient leurs projets se concrétiser tandis que les investisseurs risquent de récolter les bénéfices rapidement, dans le cas où les projets s’avèrent rentables.

Cependant, malgré les politiques de facilitation proposée par l’EDBM, certaines procédures, notamment sur le plan de l’allègement fiscal pour les sociétés nouvellement créées découragent encore ces porteurs de projet. « Des ateliers de concertation avec le ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé est prévu se tenir prochainement, afin de voir les points à améliorer concernant ces facteurs de blocage, pour l’épanouissement des petites et moyennes entreprises », conclut le président du CEERE.