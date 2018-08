École polytechnique – Arrêt des cours à Vontovorona

Les enseignants à l’ESPA réclament le paiement des indemnités des heures complémentaires. Ils sont en grève illimitée.

Problème interne. Les enseignants à l’École supérieure polytechnique Antananarivo (ESPA) de Vontovorona ont suspendu leurs activités, depuis hier après-midi. Ils entrent en grève illimitée, après une réunion du Collège des enseignants.

« Nous revendiquons le paiement de la deuxième tranche des heures complémentaires pour l’année universitaire 2015-2016. Le Collège des enseignants a décidé d’interrompre les cours jusqu’à la résolution du problème », a annoncé le Pr Yvon Andrianaharison, directeur de l’ESPA.

Il s’agirait d’un problème interne. Selon Christian Guy Ralijaona, secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, son département a déjà envoyé les indemnités vers les établissements.

« C’est peut-être la Poly­technique qui ne les a pas encore transférées à l’agent comptable », a-t-il précisé.

Manifestation estudiantineLa direction de l’ESPA souligne, pour sa part, que les indemnités sont déjà positionnées à l’agent comptable de l’école. «Déjà, il y a une lenteur administrative. Mais en plus, à la moindre erreur sur les renseignements concernant les bénéficiaires, l’agent comptable rejette les dossiers. Et cela irrite les enseignants qui ont travaillé ici depuis des années », a repris Yvon Andrianaharison.

Les enseignants ne réclameraient pas, pour le moment, les indemnités des heures complémentaires pour les années universitaires 2017 et 2018. «Nous comprenons que l’État n’est pas encore en mesure de les payer. Ce qui nous dépasse, c’est le fait qu’on ne puisse pas bénéficier des indemnités qui datent de 2016 », a indiqué un enseignant à l’ESPA.

Les cent quatre vingt permanents et les cent cinquante vacataires à la Polytechnique se joignent à cette grève

illimitée. Même les soutenances de mémoire sont suspendues.

Devant le fait, les étudiants de Vontovorona menacent de manifester dans la rue, à partir de ce jour. Ils contestent cette suspension des cours, étant donné que l’année universitaire 2018 a déjà commencé tard dans cet établissement. Les cours n’ont débuté qu’en juin, alors que la rentrée solennelle universitaire avait eu lieu en mars.