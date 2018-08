Décès – Shyn pleure la disparition de DJ Angelo

Un ami de longue date, un musicien exceptionnel qui opère derrière ses platines pour sublimer les grands tubes de Shyn. DJ Angelo s’est éteint ce week-end.

On dit souvent des disc-jockeys (DJ) qu’ils mènent une vie de festivités incessantes, préférant la vie nocturne à un train de vie plus reposé. Angelo Todizara, dit DJ Angelo, s’est surtout affirmé quant à lui par sa modestie, ainsi que par son dynamisme à faire danser le public jusqu’à ce qu’il ne reste plus personne sur la piste.

Son nom peut sembler inconnu pour certains, mais dans le milieu artistique, il reste l’un des piliers de la musique urbaine actuelle. Notamment en contribuant activement à l’essor de l’artiste Shyn et du label « Makua Entertainment », aussi bien sur la scène nationale qu’internationale. Âgé de 38 ans, DJ Angelo s’est éteint samedi à Toamasina, des suites d’une longue bataille qu’il a menée courageusement contre sa maladie.

« Plus qu’un proche collaborateur, Angelo était comme mon grand frère. Sa disparition soudaine nous abandonne orphelins et laisse également un grand vide auprès de notre famille. Je lui serai éternellement reconnaissant de ce qu’il a fait pour moi », confie Shyn, se rappelant ces moments exaltants qu’il a partagés avec DJ Angelo sur scène. Car bien plus qu’un DJ, il animait, il dansait et débordait constamment d’énergie aux côtés de Shyn.

Un compositeur de talent

L’un des grands tubes de l’année dernière, qui a littéralement propulsé la carrière de Shyn. « Resim-pitia » fut arrangé par DJ Angelo, une composition grâce à laquelle lui et Shyn ont remporté le prix « Révélation de l’année » dans le cadre d’Afrika Awards à Lagos au Nigeria. DJ Angelo qui jouera d’ailleurs l’un des premiers rôles dans le clip vidéo de « Resim-pitia » aux côtés de la modèle Juliana Bemi­rary. S’ensuivit un autre tube tout aussi chaleureux et enivrant, « Overdose » que DJ Angelo s’est également plu à peaufiner pour Shyn et sur lequel grands et petits ont dansé.

Loin d’être dans l’ombre donc, il était un mélomane aguerri et d’expérience, passionné et fraternel, comptant déjà plus de vingt ans de carrière. S’étant surtout fait une renommée dans la ville de Toamasina où il s’est le plus épanoui, notamment en travaillant dans les médias audio-visuels locaux. Au-delà de Shyn et du Makua Entertainment, c’est toute la communauté des disc-jockeys de la Grande île qui est endeuillée avec la disparition de DJ Angelo. Lui qui veillait à partager ses expériences avec la jeune génération et à fraterniser avec des artistes de tous horizons. Un grand gaillard dégourdi qui s’est toujours présenté comme une personne d’une grande humilité, à la fois joviale et conviviale.

La dépouille mortelle a quitté Toamasina, hier, pour être inhumée à Sainte-Marie.