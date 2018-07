Vatovavy Fitovinany – Des infrastructures sociales reconsidérées

Deux membres du gouvernement sont descendus à Manakara pour marquer l’importance du développement social pour l’économie régionale et nationale.

Huit mille huit cents bénéficiaires. À travers les projets de la Cellule de coordination des projets de relance économique et actions sociales (CCPREAS), du ministère des Finances et du budget, dix-neuf communes attributaires de la région Vatovavy Fitovinany, sont dotées d’infrastructures sociales. Dix-huit puits manuels et vingt bornes fontaines publiques ont été mis en place sous forme de Haute intensité de main d’œuvre (HIMO) par la cellule et ont été inaugurés hier. Ces microprojets de relance et d’actions sociales ont pour objectif d’aider les populations vulnérables à augmenter le rendement en termes de développement social.

La ministre des Finances et du budget, Vonintsalama Andriambololona et le ministre des Transports et de la météorologie, Ralava Beboari­misa, coach de la région Vato­vavy Fitovinany, ont présenté les infrastructures, hier, à Sakoana, une des communes du district de Manakara. La pose de la première pierre de la réhabilitation des «Tranobe» des Ampanjaka, dans la commune de Lokomby, maisons sacrées des lignées ancestrales royales locales, incendiées en 2017, s’est également déroulée dans la journée d’hier en présence des deux membres du gouvernement et des autorités locales. La «Tranobe» d’Ampahibe, en état avancé de vétusté, apprend-on, fera également sous peu, l’objet de rénovation.

«Ce genre de projets sociaux vise le développement des zones enclavées. En ministère des Finances et du budget ne se limite pas à la gestion des fonds publics. Il a aussi des rôles à jouer dans le développement socio-économique à travers des actions sur terrain», a souligné la ministre.

Relance économique

Les actions de la CCPREAS ne se limitent pas seulement à des activités d’adduction d’eau potable. «Un bloc sanitaire, un stade municipal rénové avec des vestiaires et du gazon, ont été réalisés entre autres, dans le district de Vondrozo, région Sud-Est», a expliqué Andrianasolo Lalaina Razafindravonona, coordonnateur de la Cellule de coordination des projets de relance économique et actions sociales (CCPREAS). Les demandes de réalisation d’infrastructures sociales sont à soumettre à la CCPREAS par les autorités locales. «Des études de faisabilité technique sont ensuite engagées, après avoir évalué les impacts sociaux et économiques des infrastructures sur la vie quotidienne des populations des zones enclavées notamment», précise encore le coordonnateur.

La CCPREAS, mise en place avec l’appui de la Banque mondiale, depuis 2002, vise à améliorer le niveau de vie des populations vulnérables en réhabilitant ou en mettant en place de nouvelles infrastructures sociales de base, ou encore des activités génératrices de revenus. Ambato Boeny, le district de la région Boeny a récemment obtenu un bloc sanitaire. La CCPREAS a également contribué à la construction de la mairie d’Imeritsiatosika, une infrastructure moderne, située dans la région Itasy.