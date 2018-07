Rallye de Mangoro – Neuf spéciales autour de Moramanga

Le parcours de la troisième manche du championnat de Madagascar de rallye a été dévoilé hier, avec neuf épreuves chronométrées pour un total de 169,29 kilomètres.

Après Ambositra et Fiana­rantsoa, le club Tasamm a donc choisi Moramanga cette année. Située à une centaine de kilomètres d’Antananarivo, via la RN2, cette localité accueillera la première édition du Rallye de Mangoro, les 20-21-22 juillet.

Le parcours de cette troisième manche de la saison a été dévoilé hier, au restaurant Telozoro à Andrefan’ Ambohijanahary. Celui-ci comprend neuf épreuves chronométrées, totalisant 169,29 kilomètres.

Parmi elles, l’on remarque notamment trois spéciale-spectateurs de 6,65 km, à Antsirinala dans l’enceinte de Fanalamanga SA, sponsor officiel de l’événement. Citons l’ES1 du vendredi 20 juillet à 13h45, l’ES6 du samedi 21 à 18h01 et enfin l’ES9 du dimanche 22 à 13h.

Oui, on aura ainsi une spéciale de nuit durant la deuxième journée. Autre particularité, la très longue portion Analabe-Anala­mafana de 31,32km, par laquelle il faudra passer à trois reprises. «On aura des spéciales plus courtes et aussi des spéciales plus longues. On a fait beaucoup d’efforts pour remettre en état toutes les routes. Les pistes sont en parfait état, même dans les liaisons», a souligné Solohery Christian dit Bekoto, président du Tasamm.

Vulgarisation du rallye

Le choix de Moramanga découle de la politique du Tasamm. «Auparavant, on était dans l’Amoron’i Mania et en Haute Matsiatra. Notre politique se concentre sur la vulgarisation du rallye en dehors d’Antananarivo. Cette course permettra également de découvrir Fanalamanga et ses activités, notre principal partenaire envers lequel nous exprimons notre reconnaissance pour son soutien», a-t-on souligné auprès du club.

En parlant du sponsor officiel de l’événement justement, celui-ci a mis le paquet, réservant entre au­tres des récompenses spéciales à part les traditionnels trophées. «Nous œuvrons pour l’éducation des jeunes et nous soutenons également les événements sportifs, d’où cette collaboration avec le club Tasamm. À part les coupes, il y aura également des lots spéciaux pour les lauréats, notamment des billets d’avion pour La Réunion et Maurice», a-t-on annoncé de la part de Fanalamanga.