Prévention de l’épidémie de peste – Christian Ntsay exige des actions concrètes

La Revue après actions de la réponse à l’épidémie de peste pulmonaire urbaine a sorti des résultats pour mieux se préparer à la prochaine saison pesteuse.

Pragmatique. Nous ne sommes qu’à un mois et demi du début de la saison pesteuse. Le Chef du gouvernement, Christian Ntsay exige du pragmatisme de la part de toutes les parties prenantes dans la lutte contre la peste, pour éviter la flambée de l’épidémie qui a touché plus de deux mille personnes et en a tué deux cents, l’année dernière. « Nous devons structurer davantage notre chronogramme. Ne plus rester sur le court terme ou le long terme, mais sur des dates. Semaine après semaine, comment allons nous mettre toutes les actions issues de cette Revue après Actions? », réagit-il, face à la présentation des résultats de la « Revue après actions (RAA) de la réponse à l’épidémie de peste », qui s’est tenue, cette semaine, à l’hôtel San Cristobal Ivato. C’était lors de la réunion de plaidoyer pour la mobilisation de ressources en faveur du renforcement de la lutte contre la peste, à l’hôtel Carlton Anosy, hier.

Le Premier ministre pousse à la bonne coordination des actions. « Clarifier le rôle et les tâches des uns et des autres pour qu’il y ait du leadership », précise-t-il. Il invite aussi tous les responsables à bien travailler la question de communication, comme expliquer à la grande masse comment dératiser, comment désinsectiser, et ainsi de suite. Surtout que la saison pesteuse va coïncider avec la période électorale.

Moyens

La mise en œuvre de toutes les actions, à savoir le renforcement de la surveillance pour dépister à temps les cas de peste bubonique ou pulmonaire, la mise en place de centre de prise en charge de la peste dans les six ex-chefs-lieux de province, la formation des acteurs au niveau de la communauté, l’acheminement des échantillons pour les analyses, l’élaboration de plan de contingence, nécessitent des moyens. Christian Ntsay rassure que bien que l’élection soit une priorité du gouvernement, la lutte contre cette peste ne sera

pas lésée. « Nous avons sécurisé une enveloppe financière par rapport à cette priorité », indique-t-il, sans avoir mentionné le montant.

L’appui des partenaires est, toutefois, sollicité, selon le ministre de la Santé publique, le professeur Yoël Rantomalala. L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est l’un des premiers à répondre à cette sollicitation, en accordant une somme de 810 000 dollars pour atténuer les éventuelles flambées à Madagascar. Un représentant du secteur privé, présent à cette réunion de plaidoyer au Carlton Anosy, conscient de l’impact de cette épidémie sur leurs activités, a promis aussi de participer. « Que les partenaires qui souhaiteraient affirmer leur engagement par rapport à la question de peste, se déterminent le plus rapidement possible », souligne Christian Ntsay. « Madagascar dispose vraiment d’une structure qui devrait permettre à la lutte contre l’épidémie de peste. Ce qu’il faut, c’est une meilleure coordination », conclut la professeur Charlotte Ndiaye, représentant de l’Organi­sation mondiale de la santé (OMS) à Madagascar.