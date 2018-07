Grandes vacances – « Mille lalao », une nouveauté

Plusieurs activités ludiques, culturelles, sportives et éducatives ciblent les enfants afin de les occuper pendant les grandes vacances au studio Mille et une étoiles à Tsimbazaza.

Les grandes vacances promettent des journées bien remplies en activités diversifiées au studio Mille et une étoiles à Tsimbazaza. Un concept dénommé « Mille lalao », encadré par des professionnels de chaque discipline, cible les enfants de quatre à quatorze ans, en leur proposant de quoi s’occuper pleinement toute la journée. À partir du 16 juillet, de 7 h à 17 heures, du lundi au vendredi, plusieurs activités ludiques, culturelles, sportives et éducatives s’y dérouleront pour le grand plaisir des enfants.

Chaque journée commence par un « Warm up », une séance de zumba encadré par le coach Rija, en guise de réveil musculaire. Puis, place à la langue de Shakespeare pour amuser la galerie avant la pause pour le goûter. S’ensuit l’atelier de cirque pour initier les bambins à cet art qui les fascine tant. Après le déjeuner, ils sont amenés à s’exprimer à travers le dessin pendant environ une heure. Ensuite, une séance de projection de film ou de reportage les plonge dans l’univers du septième art tout en aiguisant leur curiosité. Et la journée se termine par quelques parties de jeux de société et une séance de lecture.

Encadrement de qualité

Voilà grosso modo, ce que contiennent « Mille lalao». Parallèlement, des ateliers de découverte du théâtre et d’initiation au slam poésie se déroulent dans l’enceinte du studio Mille et une étoiles, pendant cette période. Leur page Facebook « Mille et une étoiles » fournit de plus amples informations.

« Toutes ces activités permettent aux enfants, qu’ils soient résidents ou de passage dans la capitale, de profiter pleinement de leurs vacances. C’est aussi une alternative pour certains parents, dans la capitale, qui ne peuvent pas partir en vacances à cause de leur travail », explique Barison Livaharisoa, une des responsables du studio Mille et une étoiles. Des noms bien connus dans leur discipline respective accompagnent les enfants dans chacune de ces activités. L’Aléa des possibles pour l’atelier de cirque, la compagnie Miangaly pour le théâtre et le conte, R-Aly pour le dessin, Adrienne Andriatsialonina pour les activités ludiques en anglais, Rija pour le zumba, et la Team 1001 pour les jeux de société et la projection. Avec « Mille lalao », les vacances dans la capitale ont un autre sens.