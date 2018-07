Antsirabe – L’éducation nutritionnelle à l’honneur

En abondance. Les fruits et légumes surabondent dans la région Vakinankaratra, pourtant elle enregistre un fort taux de malnutrition estimé à plus de 65 %. Un sénateur natif de la région raconte que les paysans se penchent par terre pour déterrer les pommes de terre et s’accroupissent pour traire le lait de la vache, pourtant, personne ne mange à sa faim. L’Office national de nutrition a dédié deux journées à la célébration, et les offices régionaux ont exposé leurs produits du terroir pour que tout un chacun puisse identifier les denrées alimentaires assimilables et faciles à préparer à la maison. Le thème « La famille jouissant d’une nutrition de qualité, levier du développement durable », encourage ainsi les ménages à adapter à leur habitude alimentaire, les nourritures variées et équilibrées. « Une montagne de riz ne résout pas la malnutrition. Il faut des aliments nutritifs et de qualité », fait savoir le coordonnateur de l’Office national de Nutrition, Ambinintsoa Raveloharison.

Dans la région Vakinan­karatra, des agents communautaires de nutrition attirent l’attention des mères de famille sur les manières de préparer les repas. « Les pommes de terre sont des produits phares dans notre région. Cependant, pendant la saison hivernale, elles se font rares et pour les substituer, les ménages peuvent très bien recourir au maïs s’ils désirent préparer une macédoine de légumes », expose l’une d’entre eux.

Transformation

Les cuisinières ont mis en vedette la boulette de tarot et de poisson de mer, la purée de patate jaune au lait vanillé, la farine de maïs à la banane et au lait puis le manioc à l’arachide. Ces plats sont destinés aux femmes enceintes, celles allaitantes ainsi qu’aux enfants âgés de moins de

deux ans.

Certains offices régionaux, ont pour leur part, exposé des produits transformés, comme la farine de manioc ou d’igname, des fruits et légumes séchés. Ceux-ci s’emploient en cas de période de cataclysmes naturels et de période de soudure. Les modes de conservation se limitent parfois à la confiture alors que les fruits et légumes séchés rendent les produits à la fois accessibles et disponibles aux ménages. Des unités de transformation semi-industrielles existent pour l’obtention de produits en grande quantité, mais du côté domestique, les familles peuvent très bien utiliser la méthode naturelle, le séchage au soleil.