Les Barea s’arrêtent en demi-finales

Madagascar a été éliminé par la Zambie, hier en demi-finales de la Cosafa Castle Cup. Il lui reste encore le match pour la troisième place, ce vendredi.

Pas de finale pour Mada­gascar. La Grande île a été sortie dans le dernier carré de la Cosafa Castle Cup, hier en Afrique du Sud. Elle est tombée devant la Zambie, sa bête noire depuis des dizaines d’années, en perdant d’une courte tête (1-0).

Et pourtant, les vingt premières minutes ont été en faveur des Barea. Ils ont multiplié les occasions, mettant à rude épreuve le gardien adverse, qui n’a cepen­dant pas flanché. Après cette entame de match tonitruante, l’intensité a quelque peu baissé.

Et de leur côté, les Zam­biens ont sorti peu à peu la tête de l’eau, vers la demi-heure de jeu. Profitant de cette montée en puissance dans le jeu, ils ont inscrit le seul et unique but de cette demi-finale, œuvre de Kambole, qui a permis à son équipe de faire la course en tête à la pause.

En seconde période, les Barea ont tenté de revenir. Franklin Andriamanarivo a joué son va-tout en envoyant tour à tour Rojo puis Lalaina, afin d’apporter de la fraîcheur en attaque. Madagascar s’est encore procuré de nombreuses opportunités, sans jamais concrétiser malheureusement.

Objectif atteint

Et le match s’est conclu sur ce score d’un but à zéro en faveur des Zambiens. Une courte mais importante victoire qui leur permet de rallier la finale de la compétition.

Le parcours de la Grande île s’arrête donc au stade des demi-finales, comme en 2015. Il lui restera, toutefois, une dernière sortie prévue ce vendredi. Les Barea joueront le match pour la troisième place, soit contre le Lesotho, soit contre le Zimbabwe.

Avant le coup d’envoi du tournoi, le sélectionneur malgache avait souligné comme objectif d’atteindre le dernier carré. En voyant le verre à moitié plein, on peut dire que cet objectif a été atteint, même si tous les footeux espéraient une finale et même le titre, après les débuts encourageants de la semaine dernière.

Il faudra maintenant se relever suite à ce court revers, pour terminer cette campagne 2018 sur une bonne note, vendredi.