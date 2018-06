Intégration régionale – La Zone de libre-échange intrigue

Les débats autour de l’intégration régionale et continentale ont divisé le secteur privé et l’Union africaine. Attendre ou avancer ?

Enveloppants. Les débats issus des présentations des panélistes autour du thème des enjeux, défis et opportunités de la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) ont été très intéressants. La salle Ravinala de l’hôtel Carlton a été comble, hier, et les idées n’ont pas manqué. Madagascar est-il prêt à intégrer économiquement et commercialement l’Afrique? C’est en substance le vif du sujet débattu entre le secteur public et celui du privé, le commissariat chargé des affaires économiques de l’Union africaine, et le parlement. «Qu’attendons-nous pour avancer avec et au sein de l’Afrique», a souligné Victor Harison, commissaire chargé des affaires économiques de l’Union africaine.

Il a ainsi relaté les performances de certains pays africains tels que le Rwanda, l’éthiopie, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale. «Le Rwanda enregistre actuellement une croissance économique de 7% alors que ce pays ravagé par la guerre ethnique n’a pas autant de ressources que Madagascar», poursuit-il. Ce pays considère le poids du secteur privé, adopte une prise de conscience collective pour le développement et avance avec une économie résiliente en quête d’émergence. «L’intégration régionale de la Grande île veut dire avoir des accès référentiels dans les échanges commerciaux régionaux», explique, pour sa part, Andry Ravalomanda, directeur général du Commerce extérieur, auprès du ministère du Commerce et de la consommation. «Seulement les échanges avec le reste du continent sont quasiment nuls si l’on ne prend que l’exemple de l’Afrique du Sud qui importe de la vanille de l’Indonésie», poursuit-il. On enregistre en effet quelques 80 milliards de dollars d’importation en dehors de l’Afrique. Les négociations pour la rentrée effective de Madagascar dans la ZLEC sont indiquées être en cours. Les certificats d’origine, la diminution des importations provenant de l’Union européenne et des États-Unis

sont, entre autres, encore en réflexion.

Préparation

«Nous n’envisageons pas encore de ratifier cet accord sur la ZLEC. On demandera de repousser encore pour une autre session», répond d’emblée Freddie Mahazoasy, vice-président de l’assemblée nationale. «Tout simplement, car on ne sent pas prêt à cette forme d’intégration continentale», argumente-t-il. «Inté­gration veut dire intégration des moyens de production ou des moyens financiers. Dispose-t-on de ces outils ?», continue-t-il. Un avis partagé par Éric Rajaonary, président du Fivmpama qui doute de la capacité industrielle du pays ou encore de l’effectivité de la parité. «Avec la prépondérance du secteur informel, une balance commerciale déficitaire avec quelques neuf mille milliards d’ariary d’importations en 2016, qu’avons-nous réellement à proposer aux un milliard deux cent millions de consommateurs africains», argue-t-il. Le département des affaires économiques de l’Union africaine propose de «ne pas ramasser des cacahuètes», mais profiter des grands avantages de l’intégration. «La non intégration est plus coûteuse que l’intégration continentale». Le panéliste a parlé de la mise en place de la Banque africaine d’investissement, de fonds monétaires africains, d’université panafricaine ou de l’avancement vers la monnaie unique. Pour l’heure, la partie malgache veut encore bien s’y préparer.