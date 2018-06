Et la lumière fut au port d’Ankify

Un projet d’électrification rurale sera bientôt mené dans la région du Nord-ouest. Mais déjà, de nombreux villages bénéficient de l’énergie solaire.

Le soleil brille pour tout le monde… mais certains en profitent plus que d’autres. L’on sait que le manque d’accès à l’électricité reste l’une des barrières les plus importantes au développement d’une commune, à sa prospérité, et enferme encore aujourd’hui des millions de personnes dans l’extrême pauvreté. Ces problèmes d’électricité seront bientôt résolus pour le village d’Ankify, lequel abrite le seul port reliant l’île de Nosy Be à la Grande terre. Un projet d’électrification rurale y sera mis en œuvre. En attendant, la majeure partie des foyers sont depuis quelques jours alimentés par l’énergie solaire, dont les panneaux peuplent les toits des pavillons, des bureaux, des gargotes de cette localité de la commune rurale d’Ambohimena-Ambanja.

De fait, un ancien ouvrier est maintenant tout sourire, assis sous l’ampoule qui éclaire l’unique pièce de sa maison. Pour les enfants du village, l’arrivée du courant leur permettra de continuer à jouer après le coucher du soleil.

L’initiative émane de la Société NanoE Madagascar (Nano Electricité) qui travaille de concert avec Canal+ et Orange Madagascar. Le projet consiste à fournir de l’électricité provenant des énergies renouvelables en milieu rural.

En micro-réseau

La société développe des systèmes solaires collectifs qui alimentent cinq à sept maisons avec l’utilisation d’une seule plaque. « En premier lieu, nous développons les « nano-réseaux » qui sont interconnectables entre les foyers et, en second lieu, quand le nombre des abonnés augmentera, ils seront branchés à partir d’un poteau comme celui utilisé par la Jirama appelé micro-réseau », explique Flobert Sangoay, technicien de la société. Il a ajouté que les matériel et accessoires utilisés pour l’installation sont tous de fabrication européenne et pour l’instant, seul le matériel de 12 volts est compatible avec le système. Cependant, on peut y brancher les chaînes de télévision et Canal satellite.

Toujours selon les explications, les réseaux sont économiques, écologiques, flexibles, évolutifs et intelligents. Les villageois pourront donc acheter des forfaits en prépaiement, notamment via Orange Money, tandis que NanoE non seulement installera le matériel nécessaire au sein des maisons, mais permettra surtout l’accès à l’énergie électrique, produit par ses installations solaires, à un prix compétitif estimé de 750 ariary à 2 000 ariary par jour.