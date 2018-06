Ambohibao – Les opérations de la perte auditive augmentent

Les opérations de la perte auditive s’accroissent à l’hôpital Luthérien Ambohibao. Un nouveau bâtiment destiné au traitement de l’oto-rhino-laryngologie (ORL) a vu le jour dans l’enceinte de l’hôpital, avec un nouveau bloc opératoire. « Ce bâtiment servira à opérer principalement les personnes atteintes de la perte auditive, à cause de l’otite moyenne ou chronique, dans le cadre du projet MAHENO », souligne Théodore Randrianarisoa, directeur du service ORL à Ambohibao, hier, lors de l’inauguration de l’infrastructure, honorée par le président de l’Église Fiangonana Loteranina Malagasy (FLM), le Pasteur David Rakoto­nirina.

Le projet MAHENO, conçu et élaboré par le service luthérien axé sur la santé (SALFA), Christian Blind Mission (CBM) et le ministère de la Santé publique, lancé depuis 2017, vise à opérer soixante dix à quatre vingt malades par an. En dehors de ce projet, les opérations des personnes atteintes de l’otite chronique se poursuivent. Une centaine de patients sont opérés, chaque année.

L’otite chronique est l’une des principales causes de la perte auditive. Se présentant souvent chez les enfants, elle engendre ce problème auditif sans traitement.