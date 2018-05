Volley Loisirs – Analamanga – Trois clubs en roue libre

Le championnat d’Anala­manga de volleyball loisirs a entamé sa quatrième journée. Cette compétition est réservée aux équipes mixtes de joueurs non licenciés.

Les matches se déroulent à l’Esca Antanimena, tous les samedis. Trois équipes ont effectué un parcours sans faute, en l’occur­rence le Trésor, Paoma et Air Mad. Après les deux victoires face à l’assurance Aro (3-0) et l’Esca (3-0), la formation du Trésor a écrasé ce samedi, l’ASB par 3 sets à 0 (25/16, 25/17, 25/17).

Trois victoires en autant de matches également pour Paoma qui a battu de justesse ce samedi l’Ostie par 3 sets à 2 (25/19, 19-25, 14/25, 25/18, 15/7) après les succès face à l’Esca (3-1) et Datarenty (3-1). La formation d’Air Madagascar a, de son côté, arraché deux victoires, dont la dernière contre Salama (3-0), après celle contre l’Ostie (3-0).

Dix équipes sont engagées dans cette deuxième édition du championnat d’Analamanga destiné aux non licenciés. Cinq équipes viennent d’intégrer la compétition, à savoir Paoma, Trésor, Datarenty, ASB et CUA. Les cinq autres ont déjà participé à la première édition, à savoir Air Mad, As Aro, Salama, Ostie et Esca. En poule unique, la formule de compétition est d’organiser une rencontre tout le monde avec tout le monde.

Les quatre équipes mieux classées à l’issue de la phase éliminatoire, joueront les demi-finales, le 7 juillet. Et la date de la grande finale est prévue le 14 juillet au gymnase couvert d’Ankorondrano.

Serge Rasanda