Slalom Yacco – Hugo Louvel double la mise

Déjà vainqueur à Ambatomirahavavy, Hugo Louvel s’impose lors du Slalom Yacco de ce weekend, à Ambohinome. Il a réalisé son meilleur temps lors de la première manche.

Avec Hugo Louvel au volant, spectacle et efficacité vont de pair. Le champion 2017 a enchaîné avec une deuxième victoire consécutive au volant de sa Peugeot 306, hier, à l’issue du Slalom Yacco. Pour cette troisième échéance de la saison, le club organisateur, ASACM, a choisi d’aménager un tout nouveau circuit, à Ambohinome, du côté d’Ivato. Tout le monde part ainsi sur le même piédestal, au moment d’attaquer les essais, puis les trois manches au programme du weekend.

À ce petit jeu, Hugo a été le plus fort, en établissant le chrono de référence, lors de la première manche, soit 2min 54,22sec. En prime, il a gratifié le public d’Ambohinome d’un superbe spectacle, à chacune de ses apparitions sur la piste, rajoutant ainsi du panache à sa domination.

En voyant avec quelle aisance il a réalisé les transferts de masse sur les chicanes et les travers sur les longues courbes, on a hâte de le voir en rallye, sachant qu’il se lancera dans le grand bain cette année.

Mêmes pilotes

Sur le podium, on a retrouvé les mêmes pilotes que lors de la précédente course. Tsiory Rakoto­miarana, leader du championnat, a pris la seconde place. Aux commandes de sa Peugeot 106, il a terminé avec un meilleur temps de 2min 57,89sec. Tandis que le chevronné Gérard Louvel a fini à la troisième position au volant de sa Citroën C2, avec un meilleur temps de 2min 59,17sec.

Derrière eux, la jeune génération monte au créneau. Faniry Rasoamaromaka et Adriani Rabekoto, respectivement sur Citroën C2 et Peugeot 206, ont complété le top 5 (3min 02,71sec et 3min 03,77sec). Mika Rasoamaromaka et Aro Rajemison, tous deux sur C2, ont terminé aux portes de ce top 5 (3min 04,52sec et 3min 05,54sec).

Pour Aro plus particulièrement, il a établi son meilleur chrono hier matin, avec une nette amélioration par rapport à ses performances de la veille. Malheureusement, la boîte de vitesse de sa Citroën a lâché lors de son troisième passage, alors qu’il était sur un très bon rythme. Logiquement déçu, il a été réconforté par ses adversaires au moment de sortir de sa voiture. Un geste de solidarité et de félicitation par tous ceux qui étaient à Ambohinome hier.

Haja Lucas Rakotondrazaka