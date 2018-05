Palais des Sports – Rija Ramanantoanina donne des frissons au public

En super forme, Rija Ramanantoanina entame avec succès la célébration de ses 30 ans de scène au Palais des Sports et de la culture à Mahamasina. Le public en fut comblé.La grande salle du Palais des sports et de la c u l t u r e a abrité, hier, le lancement de la célébration des 30 ans de scène de Rija Ramanantoanina. À signaler côté public, la forte prés e n c e d e s m é l o m a n e s , passionnés des mélodies et des chansons évangéliques p r o p o s é e s p a r R i j a Ramanantoanina & Co. À cette occasion, le Palais

des sports s’est transformé en une véritable salle d’opéra où le chanteur de charme s’est fait accompagner de diverses chorales de la capitale vêtues en noir et blanc. Elles ont été installées sur la moitié des gradins à droite. Et, tout juste

en bas sur la scène, la présence d’un panel de saxophonistes, flûtistes, violonistes et trompettistes de haut niveau, ne passait pas inaperçue.

La contribution du remarquable trio constitué de Datita Rabeson à la guitare solo, Eric Rakotoary à la guitare basse et Nali à la batterie a été aussi parfaite durant tout le spectacle. En somme, ce show s’est dérouléen un superbe régal pour les yeux et les oreilles.

À travers un répertoire particulier dominé par un grand mélange de compositions de Rija Ramanantoanina et quelques chansons évangéliques, l’assistance a vécu une forte émotion de joie, de bonheur, de soulagement

et de satisfaction.

La première interprétation des chorales a été marquée par de forts applaudissements à laquelle s’enchaîne une courte séance de prière réservée à Rija Ramanantoanina avant son entrée en scène. Une fois devant son public, il a interprété en solo « Avy aminao, Mino aho, Omeo azy » puis il a sollicité le public à garder le silence total durant l’interprétation de « Ray O ! Mba famaliako », en duo avec Lilie.

Nostalgie

Comme la nation est à nouveau menacée par une nouvelle crise, le crooner a proposé deux titres pour la sauver de ce danger, « Iriko ianao ry Noely », sa propre composition qu’il a interprétée en solo pour la première fois à l’âge de 13 ans suivie de « Ray mamela », dévoilée deux années plus tard devant le grand public. Les titres « Raha ilaina ny aiko » et « Andriamanitro » ont été revisités avec beaucoup de succès durant ce show à la fois vibrant et animé. Dans l’ensemble, ce spectacle inédit est marqué par une grande nostalgie du chanteur lorsqu’il a rappelé ses multiples et fréquentes collaborations avec différentes chorales de la capitale, tout au long de ses 30 ans de scène. Outre le dynamique chef de choeur qui a su parfaitement diriger les talentueux membres des chorales, à son tour Rija Ramanantoanina en super forme, doté de son timbre vocal inégalé, a joué également le rôle d’un véritable chef d’orchestre envers les musiciens qui l’ont accompagné avec excellence et efficacité. Toamasina, Mahajanga, Antsirabe et Fianarantsoa accueilleront la suite de cette célébration.

Jean Paul Lucien