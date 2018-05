Karaté – Interclubs – Andohalo et LJF en démonstration

Dans le but de multiplier les compétitions et faire participer tous les membres du club, Tigers a organisé une compétition interne interclubs pour les jeunes. Les finales de chaque catégorie se sont tenues hier après-midi, au gymnase d’Ankorondrano.

Deux cent soixante dix sept jeunes karatekas de moins de 18 ans ont participé à cet interclubs qui en est à sa toute première édition.

Le club d’Andohalo et celui du lycée Jules Ferry de Faravohitra ont brillé en arrachant respectivement quatre et trois médailles d’or. Le lycée d’Andohalo a dominé, surtout chez les garçons.

Ce club a décroché le titre des -40kg ceintures verte-bleu-marron par Manohisoa, chez les U16 ans -60kg par Sambatra, chez les U18 -60kg par Billy et les plus de 65kg par Léonardi. Le lycée de Faravohitra a, pour sa part, raflé trois sur les quatre titres en jeu chez les filles.

La finale des plus de 18 ans a vu la confrontation entre LJF, et l’or est revenu à Fitahiana face à Alexandra. Les deux autres métaux précieux ont été ravis par Hariniavo chez les U14 catégorie -45kg, et Tania chez les plus de 18 ans catégorie -60kg.

La compétition entre dans le cadre de la célébration du cinquième anniversaire du Body karate, une des disciplines que l’on trouve dans le club Tigers. « Nous organiserons désormais cet interclubs tous les ans afin de motiver les pratiquants qui se sentent frustrés de ne pas être les meilleurs», confie le fondateur du Tigers, Émilien Rakotomanana.

Tigers a vu le jour il y a trente-deux ans et compte actuellement quatorze clubs dans la capitale.

Serge Rasanda