Coopération – Les relations nippo-malgaches se renforcent

Suite au forum économique Japon-Afrique, des entrepreneurs japonais viendront à Madagascar pour évaluer les possibilités d’affaire dans la Grande île.

Opportu-nité. Le forum économique Japon-Afrique s’est déroulé le 3 et 4 mai dernier en Afrique du Sud. Une occasion pour la Grande île de renforcer les relations économiques entre elle et le Japon. Durant ce forum économique, les échanges, ainsi que les partages ont été choisis comme axe de priorité. Suite à cela, il a été communiqué que plus d’une vingtaine d’entrepreneurs japonais, réunis par la Japan External Trade Oraganization (JETRO), viendront en délégation à Madagascar en juin prochain pour des visites de sites commerciaux et industriels à Antananarivo. Ce sera également l’occasion pour les deux pays d’explorer de nouvelles conjonctures de collaboration. Les relations bilatérales entre le pays du soleil levant et Madagascar datent depuis plus d’un demi-siècle, se basant majoritairement sur les projets d’infrastructures. Ce qui a fait du Japon, le troisième plus gros investisseur de la Grande île, avec une balance commerciale excédentaire qui a profité à Madagascar, notamment grâce à l’exportation de nickel et de cobalt.

Infrastructure

Quant aux échanges d’expérience concernant les infrastructures, la coopération entre les deux pays se concrétise déjà par rapport à la réalisation du projet d’élaboration du schéma directeur de développement de l’axe économique Antananarivo – Toamasina via le projet TATOM et continue jusqu’à présent avec la participation majoritaire de l’agence japonaise de coopération internationale sur l’amélioration des infras- tructures portuaires à hauteur de plus de quatre cent millions de dollars. «Les plus grands chantiers actuels qui sont nés du partenariat entre le Japon et Madagascar incluent non seulement l’extension du port de Toamasina, mais également la mise en place d’un plan d’urbanisme directeur au niveau d’Antananarivo et de Toamasina. Dans une plus large mesure, ce projet intègre également la construction d’une autoroute entre la capitale économique que sera bientôt Toamasina, et la capitale administrative qu’est Antananarivo», confirme Ralava Beboarimisa, ministre des Transports et de la Météorologie. Des relations qui vont vers le long terme entre les deux pays, symbolisées notamment par la récente pose de la première pierre de l’extension du port de Toamasina.

Harilalaina Rakotobe