Braconnage à Toliara – Huit cents tortues brûlées

Les tortues radiées découvertes à Betsinjaka peinent à survivre. Huit cents ont succombé pour cause de maltraitance. Ayant succombé aux conditions dans lesquelles des braconniers les ont retenues, huit cents tortues ont péri. Les cadavres ont été incinérés pour éviter une émanation de microbes.

Rebondissement sur l’ahurissant braconnage de tortues endémiques de la Grande île, porté au grand jour à Betsinjaka Toliara II en mi-avril. Une mobilisation multipolaire porte l’affaire sur une sphère internationale. La semaine passée, l’organisation Turtle Sanctuary-Conservation Center s’est dépêchée spécialement à Madagascar pour prêter main forte aux organisations non-gouvernementales internationales mais aussi nationales, qui se sont dévouées à prodiguer les soins nécessaires aux rescapées de près de dix mille tortues radiées.

Ces dernières avaient été découvertes dans un repaire de braconniers dans la journée du 10 avril, en vue de les réinsérer dans leur habitat naturel. Décédées de déshydratation après avoir été entassées jusqu’aux toilettes d’une maison à deux étages à Betsin­jaka, où elles ont été séquestrées par les malfaiteurs, sept cent cinquante-quatre tortues sur les neuf mille huit cent quatre-vingt-huit, ont été déterrées puis brûlées afin de prévenir toute émanation de bactéries. Les cadavres de tortues ont été rassemblés dans de grandes caisses en bois où ils ont été incinérés. L’opération a été effectuée la semaine dernière.

Mise en quarantaine

De nombreuses tortues avaient déjà succombé avant même que les autorités ne découvrent le pot-aux-roses. D’ailleurs, un suspect était en train d’enterrer six tortues décédées dans la cour de la villa qui leur a fait office de repaire, lorsqu’elles ont débarqué pour effectuer une perquisition, en compagnie des forces de la gendarmerie.

Cent soixante-quatorze autres cadavres de tortues ont été, par ailleurs, dénombrés après comptage. Bien que mises en observation dans un centre de secours, environ six cents autres ont succombé dans les jours qui suivaient.

Actuellement, les dernières survivantes poursuivent leur rétablissement à Ifaty Toliara II, où des enclos ont été construits pour mettre en quarantaine les tortues encore malades et protéger ainsi, celles en bonne santé.

Ce trafic a été mis à nu lorsque des renseignements sont parvenus au réseau des acteurs pour la lutte contre le trafic de la faune et de la flore à Toliara.

Un substitut du procureur près du tribunal de première instance de Toliara, des représentants du Bureau Indépendant Anti-corruption (Bianco), la gendarmerie nationale, ainsi que des responsables auprès de la Direction Régionale de l’Environnement Forêt de l’Atsimo Andrefana sont descendus sur les lieux, munis d’un mandat de perquisition, pour procéder à la saisie, articulée d’arrestations.

Recueilli par Andry Manase