Basketball – Mada N1B – ECBBA sur le toit national

Les trois premiers clubs à l’issue du sommet national N1B accèderont l’an prochain au N1A. ECBBA a défait en finale l’AS Fanalamanga.L’ambiance a toujours été au rendez-vous, comme à chaque finale d’un championnat national de basketball. Celle du championnat de Madagascar, catégorie N1B hommes, s’est tenue hier au gymnase couvert de Mahamasina, marquée par une large victoire de l’École-Club de basketball d’Atsimondrano.

Ce vice-champion d’Ana­lamanga a remporté la victoire sur le score net de 78 à 66, face à l’AS Fanalamanga d’Alaotra-Mangoro. Les deux camps ont tous opté pour un jeu très rythmé du début à la fin de la rencontre.

Dès l’entame du match, l’ECBBA a assuré ses attaques ainsi que ses lancers-francs et a mené largement 22 à 12 à la fin de la première période. Très efficace en contre-attaque avec l’intenable Juerry Randriamarofy, le club d’Atsi­mondrano a davantage pris le large et a creusé l’écart à la pause, avec plus de vingt points d’écart, 45 à 25. Juerry a été d’ailleurs élu meilleur joueur du championnat.

L’équipe de Moramanga a été encadrée depuis trois mois par Maminirina Raza­findrakoto, dit Kyms, coach de l’équipe nationale U18 depuis quelques années. Ses protégés ont essayé de réduire l’écart au retour des vestiaires, mais n’ont pas pu aller loin.

Les hommes d’Ando Tsiresy Andrianirinamanga ont su garder leur avantage de vingt points d’écart au terme du troisième quart-temps (64-43).

Troisième ticket

Juerry a poursuivi sa parade au dernier quart-temps en marquant des tirs à trois points et en éliminant au moins deux ou trois défenseurs à chaque attaque.

ECBBA n’a plus fait que gérer les vingt quatre secondes d’attaque jusqu’à la fin de la rencontre. «Nous étions très rapides et efficaces en contre-attaque… Nous avions aussi la rage de vaincre », souligne Ando Tsiresy, major du stage de Young Coach de Niveau 1 l’an passé.

Le coach Kyms reconnaît, pour sa part, que «nos joueurs manquaient de concentration alors que les adversaires ont bien joué ». En demi-finales, ECBBA a défait la CNaPS d’Itasy par 79 à 74, tandis que l’AS Fanalamanga a disposé de NCBB de Boeny par 73 à 56.

En match de classement pour la troisième place, les Caissiers se sont imposés par 70 à 61 contre les Majun­gais et ont décroché le troisième ticket pour accéder en N1A l’année prochaine.

Serge Rasanda