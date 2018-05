Accord sur la Facilité des Échanges – Hausse de 25% des échanges commerciaux

Défis. L’amélioration en continu des performances nationales en matière de facilitation des échanges. Une ambition queMadagascar s’engage à réaliser après avoir ratifié l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE) en 2016 et adopté en Conseil de gouvernement les dispositions d’entrée en vigueur de l’accord au mois de janvier de cette année. La Grande île manifeste une volonté d’accéder à un niveau supérieur dans ses relations commerciales transfrontalières. Le récent atelier de validation stratégique de la feuille de route de l’AFE à l’hôtel Carlton avance un plan quinquennal qui permettra d’atteindre une augmentation de 25% du volume des échanges commerciaux.

Selon les explications de la direction générale du Commerce extérieur auprès du ministère du Commerce et de la consommation, l’accord prescrit, entre autres, les consultations préalables sur les modifications des règles et procédures commerciales, les règles relatives aux redevances et impositions à l’importation et à l’exportation ou encore la réduction des documents et formalités en importation et exportation et de transit. Le niveau de compétitivité de Madagascar aux frontières dans l’océan Indien, en effet, est à améliorer en de nombreux points. Une durée de 70 heures pour les transactions d’exportations transfrontalières contre 38 heures pour l’île Maurice et 21 heures pour le Kenya. Toujours en exportation, 868 dollars de coûts de transactions pour la Grande île contre 148 dollars pour le Kenya et 421 dollars pour l’Afrique du Sud.

Entrepreneuriat féminin

Outre les procédures, la qualité et la quantité des marchandises à exporter sont à revoir. Moins de produits non transformés et plus de volumes d’échanges commerciaux. Madagascar a seulement réalisé 150 millions de dollars d’exportation vers la Chine mais près de 800 millions d’importations en 2017. «Avec l’AFE, à la fin de l’année 2023, le temps nécessaire à la mainlevée sera réduit de 50% et les coûts liés à la réplication des activités transactions sont enlevées entrainant une augmentation du volume des échanges commerciaux de 25% », explique Andry Ravalomanda, directeur général du Commerce extérieur, ministère du Commerce et de la consommation.

L’organisation récente de Women in Business 2018 à Antananarivo a permis d’améliorer le système de réseautage et de renforcer la capacité des associations des femmes entrepreneurs. « Je ne soulèverais que le cas de l’insuffisance de laboratoire de certification de la qualité dans nos activités d’agro-alimentaire », souligne Domoina Rasamoelson, propriétaire gérante de Tatsimo Agroalimentaire. Un exemple de situation qui réduit son accès à l’exportation selon ses dires. Nourdine Chabani, ministre du Commerce et de la consommation rassure alors que l’entrepreneuriat féminin constitue une force non négligeable dans le commerce extérieur. Son département, avec les parties prenantes à l’application de l’AFE, se penche sur la mise en place du tarif intégré, dans l’étude des formalités et des coûts, la simplification des procédures de dédouanement, la généralisation du paiement électronique ou encore la formation des centres de recherche et des universités, à générer des études sur la mise en œuvre de l’AFE.

MiranaIhariliva