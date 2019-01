Toamasina – Un policier tué par balle

Un policier en service au commissariat central de Toamasina vient d’être froidement abattu par des malfaiteurs puissamment armés, hier à 2h 30 du matin, alors qu’il allait rentrer à moto. Les faits se sont déroulés seulement à quelques mètres de chez lui, à Antanamborizano. Suivant les expertises et constatations effectuées, il a reçu une balle sous son aisselle qui a transpercé son cœur. À terre, il serait décédé sur le coup, comme l’ont expliqué ses collègues. Il ne s’est toutefois pas fait dérober. « Il était en tenue de service et équipé de son arme à feu. Son deux-roues, pistolet et téléphone étaient tous là». À part des indices relevés sur place, quatre étuis de calibre de fusil d’assaut kalachnikov AK-47 ont également été découverts éparpillés sur les lieux du crime.

Un appel à témoins a été effectué, mais les habitants du quartier n’ont, pour le moment, aucune idée sur ce qui peut être le mobile de cet acte. Une des spéculations a montré que la victime se serait croisée avec ses tueurs qui venaient d’opérer un braquage dans le quartier. « Ces bandits l’auraient pris pour un policier appelé à intervenir », a supposé la police qui annonce être en phase de collecte de renseignements.