Football – CAF AWARDS – Madagascar parmi le gotha africain

La Grande île fait partie des nominés dans la catégorie « meilleure sélection », aux CAF Awards, dont la remise de trophées se tiendra ce mardi au Sénégal.

S’il y a un pays qui mérite d’être récompensé, c’est bien Madagascar. La Grande île sera en lice pour le titre d’« équipe masculine de l’année » aux CAF Awards, face à la Mauritanie et l’Ouganda. Comme ces deux dernières, elle est qualifiée pour l’édition 2019 de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Ougandais disputeront la CAN pour la deuxième fois consécutive. Par contre, les Barea et Mourabitounes participeront à la phase finale pour la première fois. Un avantage certain par rapport aux Cranes, qui pèsera certainement dans le résultat final. L’opinion semble d’ailleurs privilégier Madagascar et la Mauritanie, d’après les tendances observées ces derniers jours.

La Mauritanie a décroché son ticket pour la CAN à l’issue de la cinquième journée des qualifications, au mois de novembre. Et ce, après avoir battu le Botswana sur le score de deux buts à un. L’autre strapontin du groupe I se jouera entre l’Angola et le Botswana en mars, le Burkina Faso étant déjà éliminé.

En face, la Grande île compte deux atouts de plus. Elle a été la première nation à valider sa qualification, dès la quatrième journée, suite à un succès sur la Guinée Equatoriale. Et aussi, elle a réussi à tenir tête au Sénégal, lors de la deuxième journée du groupe A.

Récompense logique

Un résultat remarqué par tous les spécialistes, face à la probable meilleure nation africaine du moment. Ces deux performances vaudront certainement leur pesant d’or lors de l’attribution de ce titre de meilleure sélection masculine.

Décerner ce trophée à Madagascar constituerait une reconnaissance logique des énormes efforts fournis ces deux dernières années, du recrutement du sélectionneur français, Nicolas Dupuis, à l’intégration des nombreux expatriés dont plusieurs professionnels,

en passant par l’amélioration de la préparation des Barea avec les nombreux matches amicaux…

La cérémonie de remise de ces CAF Awards se tiendra au centre international de conférence Abdou Diouf de Dakar, au Sénégal, ce mardi. La délégation malgache y est menée par Attalah Béatrice, présidente du comité de normalisation qui dirige actuellement la Fédération Malgache de Football.