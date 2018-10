Taolagnaro – Cinq mille miliciens derrière le capitaine Faneva

Promu chef d’escadron, le capitaine Faneva a convié les dahalo repentis des trente-deux communes qu’il a conquises. L’armée de miliciens a paradé dans la ville.

Démonstration de force. Une nuée de milices villageoises a fait l’éloge au commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Taolagnaro. Fraîchement promu chef d’escadron, Fanevarison Onimihary, ayant fait parler de lui par son sobriquet de conquérant « Capitaine Faneva », a convié dahalo repentis et membres du comité d’autodéfense villageoise, de trente-deux communes d’Amboasary-Sud et de Taolagnaro à se joindre à sa réussite.

La reddition articulée de soumission a été arrachée au forceps, en 2014, au prix de morts et de blessés, tant du côté des hordes de bandits de grands chemins qui y ont régné en maîtres dans les dédales de montagnes de l’Anosy, que celui de la gendarmerie qui a repris ses droits depuis maintenant quatre ans, à l’issue de vagues de batailles ardues. À l’occasion de cette promotion qui le hisse parmi les officiers supérieurs, le chef d’escadron Fanevarison Onimihary a convié ses frères d’armes et alliés d’une domination sans partage contre les dahalo ennemis.

Hier après-midi, ils étaient près cinq mille, d’après le chiffre fourni par la gendarmerie, à avoir honoré l’invitation. L’armée de miliciens a fait une grande marche depuis le quatre chemin jusqu’au stade d’Ampasamasay, en lançant des cris de victoire, tout en progressant dans le sillage du véhicule tout-terrain ouvrant la colonne, dans lequel le jeune officier supérieur de trente-quatre ans trônait.

« Nous avons obtenu les autorisations de la Préfecture et de la commune dans l’organisation des activités relatives à cette célébration », lance le commandant de compagnie.

Diabolisation

Un culte œcuménique a été tenu sur la place d’Ampasamasay. L’après-midi a été terminé en apothéose avec la prestation sur scène des férus de musique tropicale, avec Black Nadia et Dadah de Fort-Dauphin, lesquels ont conquis l’assistance, spécialement les milliers de miliciens au passé houleux, ayant jailli à l’occasion, des brousses profondes de Tsivory, Morotsiraka, Ebelo, Elonty, Andranondambo…..

« Des individus malintentionnés essayent de tirer parti de la situation en usant de manœuvres lâches et sournoises pour me diaboliser. Dans une publication sur facebook, l’un d’eux est allé jusqu’à jeter de l’huile sur le feu en imaginant d’aberrantes absurdités du genre un État dans l’État. Il a même inventé un discours selon lequel je ne recevrais plus d’ordre de personne, même pas de Dieu. Voilà des propos montés de toutes pièces. Dans mon allocution, j’ai, au contraire, remercié Dieu, le Président de la République, le ministre de la Défense nationale ainsi que le secrétaire d’État en charge de la gendarmerie nationale pour ma promotion », a mentionné avec véhémence le chef d’escadron Fanevarison Onimihary.

Quelque part, avancement est prémice d’attribution de poste promotionnel auprès des groupements ou autres grandes formations.

« Je suis prêt à servir là où le pays a besoin de moi », a conclu Fanevarison Onimihary, alias capitaine « Tsy mitsitsy » dans le passé.