Santé Publique – Quarante sept cas de peste suspects notifiés

La situation de la peste évolue peu à peu. Une dizaine de cas sur quarante sept cas suspects sont en cours de confirmation à l’Institut Pasteur.

Quarante sept cas de peste suspects notifiés en deux mois, dans seize districts. C’est la situation épidémiologique de la peste du 1er août au 4 octobre, envoyée par le ministère de la Santé publique, hier. Seulement huit des cas sont confirmés par l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM). Douze sont en attente de confirmation biologique et sont jusqu’ici des cas suspects comme les vingt-sept restants. Parmi eux, des autopsies verbales dont les analyses des prélèvements n’ont jamais été confirmées auprès de l’IPM. «Nous ne négligeons aucune information. Des équipes médicales interviennent à chaque cas rapporté pour éviter la propagation de la maladie», souligne le professeur Arsène Ratsimbason, secrétaire général du ministère de la Santé publique.

Ce rapport révèle que trois décès suspects de peste ont survenu dans le Sud de l’île, plus précisément à Midongy Atsimo où la maladie a fait des victimes en 2016. Ces cas sont en attente de confirmation à l’IPM, tout comme les six cadavres à Iakora, décédés en septembre, la victime décédée à Manandriana le 3 octobre et celle à Soavinan­driana, le 2 octobre. Le résultat des analyses d’une victime à Fandriana est, aussi, attendu. Quatre sur les huit cas confirmés ont succombé. À Miarinarivo et à Ambalavao, la peste pulmonaire a eu raison de trois individus. La peste bubonique a tué une personne à Ankazobe.

Sur la garde

Nous ne serions pas encore au stade de l’épidémie, selon la précision du professeur Arsène Ratsim­bason. Jusqu’ici, la transmission de la maladie des habitants de deux zones différentes ne s’est pas encore produite. Le ministère de la Santé publique reste, toutefois, sur sa garde. Il aurait déployé des équipes médicales, dans les foyers pesteux comme Ankazobe, Itasy, où des cas ont lieu chaque année, pour assurer la prévention et la prise en charge en cas de maladie. Hier, il a organisé une réunion d’information et d’échange des médecins sur la prise en charge de la maladie.

La saison de peste ne fait que commencer. Jusqu’au mois d’avril, des cas peuvent survenir, notamment dans les foyers pesteux. « Il est difficile de se prononcer sur la maîtrise de la peste. Tant que nous pratiquons les feux de brousse et vivons dans l’insalubrité, la maladie ne sera pas éliminée», poursuit le professeur. La peste est une maladie des rats qui se transmet à l’homme à travers les puces. Abattre ces rongeurs n’est pas indiqué. « Il faut d’abord éliminer leurs puces pour qu’elles ne transmettent pas la maladie à l’homme ».