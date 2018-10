Présidentielle – La Ceni déboute les vingt-deux candidats

La CENI est intransigeante. Une réouverture de la liste électorale n’est plus à l’ordre du jour en dépit de l’ultimatum posé par vingt-deux candidats à la présidentielle.

Ferme. La Commission électorale nationale indépendante (CENI), est intraitable au sujet de la liste électorale. En réponse à une revendication d’un collectif de candidats à l’élec­tion présidentielle, les responsables de l’entité chargée de l’organisation du scrutin affirment qu’une réouverture de la liste des votants n’est plus possible.

« La loi a choisi le gel de la liste électorale (…) Nous ne faisons qu’appliquer la loi », a répliqué Hervé Philibert Andriamanantsoa, vice-président de la CENI, hier, en marge de la réception des matériaux électoraux, à la Base aéronavale d’Ivato (BANI). Le membre de la Commission électorale souligne que si l’on se réfère à la loi, la réouverture de la liste électorale ne pourra se faire que le 1er décembre.

Le vice-président Andria­manantsoa ajoute que « quoi qu’il en soit, pour toutes les élections qui se tiendront jusqu’au 15 mai 2019, ce sera la liste arrêtée le 15 avril 2018 ». La loi organique sur le régime général des élections, promulguée en mai, prévoit que la révision annuelle de la liste des électeurs se fasse du 1er décembre au 15 mai. L’ancien code électoral appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau cadre juridique des élections fixait la date du 15 avril, pour la révision annuelle.

La liste qui sera utilisée pour la présidentielle a donc, été gelée le 15 avril, suivant l’ancien code électoral. En marge d’une rencontre avec des syndicats, jeudi, au Motel Anosy, des candidats à la présidentielle ont déploré plusieurs omissions et des doublons dans la liste électorale. Ils ont donné 24 heures, à la CENI, notamment, pour rouvrir cette liste électorale et procéder aux corrections nécessaires.

Plus envisageable

Durant un entretien téléphonique, Thiery Rakoto­narivo, vice-président de la CENI, également, bétonne, pourtant, les réponses de son collègue et soutient, « que ce soit sur le plan technique, légal ou financier, rouvrir la liste électorale n’est plus envisageable ». À entendre ces deux responsables, la Commission électorale est intransigeante sur le principe de s’en tenir aux dispositions légales.

« La procédure de révision de la liste électorale est prévue par une loi organique, nous n’avons plus assez de temps », souligne Thierry Rakoto­narivo. Une manière de dire qu’une réouverture de la liste devrait passer par un amendement du texte.

À un peu plus d’un mois du premier tour de la présidentielle, le temps pourrait ne pas être suffisant pour écouler la procédure nécessaire à un amendement à la loi organique sur le régime général des élections et des référendums.

Le vice-président Rakoto­narivo déplore, qu’un temps, la CENI a suggéré l’ouverture de la liste électorale jusqu’à la fin des opérations de vote, mais les candidats n’ont pas appuyé son idée. Les acteurs politiques, par ailleurs, ont été amorphes à la demande d’aider à la mobilisation des électeurs à vérifier leur inscription ou non dans la liste. Direct, Hervé Philibert Andriamanantsoa déclare que « si l’on veut vraiment faire des élections le 7 novembre, on ne peut plus rouvrir la liste électorale ».

En réponse à un autre point des revendications du collectif de candidats, le vice-président Andriamanantsoa indique que la liste électorale est déjà disponible auprès des Fokontany. Ces quelques candidats exigent l’affichage de la liste des bureaux de vote dans chaque Fokontany. Dans la liste électorale figure, aussi, la liste de tous les bureaux de vote, y est, aussi, indiqué le bureau de vote où chaque électeur ira voter.

Démenti de Saraha Rabeharisoa

La candidate Saraha Rabeharisoa affirme que contrairement à ce qui a été publié, hier, elle ne fait pas partie du collectif de candidats qui a fait une déclaration en marge d’une rencontre avec les syndicats au Motel, Anosy, jeudi, et qui donnent 24 heures à la CENI et au gouvernement pour donner une réponse à leurs revendications. « Je n’en fais pas partie. Je n’ai signé aucune déclaration demandant la réouverture de la liste électorale ou autre chose. Ni moi, ni mes collabo­rateurs n’ont été présents à cette rencontre », déclare-t-elle.