Mahasoa – Moramanga – Un bébé tué dans une collision

Hier, à Mahasoa, à 40km de Moramanga, sur la RN 2, un camion et un taxi-brousse sont entrés en collision frontale. On déplore un mort et dix-huit blessés.

Terrible drame. Un accident de la circulation au niveau de Maha­soa, à 40 kilomètres de Moramanga a fait un mort, un bébé de quatre mois, et dix-huit blessés dont trois jugés graves, hier vers 11h 30. Il s’agit d’une collision frontale d’un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter et d’un poids lourd en direction d’Antananarivo. Les victimes étaient tous des passagers de la Mercedes qui a subi d’importants dommages par rapport au camion. Elle a tragiquement été compressée. Un dépassement dangereux de la part de son chauffeur aurait conduit au drame. « Alors qu’une file de véhicules roulait avec allure de son côté, il a subitement tenté de dépasser une semi-remorque », a avancé un rescapé. Il a malheureusement fini par se tamponner de plein fouet avec le camion venu en sens inverse.

Les conséquences étaient dramatiques, avec un mort sur le coup qui est un bébé dans les bras de sa mère. Le conducteur de la Mercedes et les deux personnes à ses côtés ont été extirpés de leurs sièges. Les voyageurs, sauf quelques uns placés au fond, ont été pris en sandwich, comme l’a raconté un gendarme de la brigade police de la route de Moramanga saisie du constat. Le porte-bagages a brutalement coulissé vers l’avant.

Trois blessés graves

Le camionneur retenu par la gendarmerie, et ses aides s’en sont sortis sains et saufs. Leur véhicule n’a malheureusement pu démarrer et est resté sur place l’après-midi.

Sitôt alertés, les éléments de la gendarmerie se sont repartis en deux équipes dont la première s’est dépêchée sur les lieux pour l’opération d’évacuation des victimes et l’autre attendait à l’hôpital de Moramanga pour leur identification. Joint par téléphone vers 15h 17, le médecin-chef de cet hôpital a indiqué que trois sur les dix-huit blessés ont besoin d’être évacués d’urgence vers Antananarivo. Il n’a pourtant pas évoqué leur pronostic vital. « Ces trois personnes sont un bébé, une femme et un homme », a-t-il cité.

« Le taxi-brousse appartient à une coopérative de transport de zone nationale reliant Anta­nanarivo à Vatomandry », a appris le gendarme. Dans les heures suivant les bouchons provoqués par l’accident, la circulation est revenue à la normale.