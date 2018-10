Immatriculation – Bataille rangée entre Cetis et l’État

La société Cetis Madagascar a donné sa version des faits. L’ancien ministre de l’Intérieur et de la décentralisation enfonce le clou.

Confus.

« Il n’y a aucune raison de renouveler les cartes grises sécurisées et les permis de conduire biométriques. Ils sont valides au pays et valables dans les pays étrangers s’il y a une convention bilatérale entre Madagascar et eux», avance Sylvain Rakotozafy, directeur administratif auprès de la société Cetis Madagascar, hier. Ce prestataire qui a travaillé avec Cetis Slovanie pour assurer l’approvisionnement de ces paperasses administratives, a démenti la déclaration du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation sur la nullité de leurs imprimés. Avec quelques permis de conduire biométriques, un de ces techniciens a démontré que ces papiers d’immatriculation étaient bel et bien « opérants ». Effectivement, toutes les informations inscrites sur la carte se sont affichées sur le logiciel de contrôle, lorsque ce technicien a scanné le QR code du permis de conduire. Mais il reste intrigant que tout le monde n’ait pas accès à ce contrôle, même pas la police de la route. «La connexion est nécessaire pour effectuer la vérification », explique le technicien de Cetis Madagascar.

Plainte

La société souligne, en outre, la différence entre biométrique et électronique.

« Si on souhaite avoir des permis de conduire valides au niveau international, il vaut mieux passer à l’électronique. Le biométrique ne sert qu’à lutter contre les faux, sauf si on passe à une convention bilatérale avec un autre pays », ajoute Sylvain Rakotozafy et souligne « Nous avons convenu avec l’État des permis de conduire biométriques ».

Le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, pour sa part, ne compte pas revenir sur sa décision. Il a suspendu la coopération avec cette société. Les procédures de partenariat avec une autre société sont déjà lancées. Les nouveaux imprimés devraient être disponibles d’ici trois à quatre semaines. « Cetis Madagascar ne nous a pas informés de cette déclaration. De toute façon, nous n’avons rien à voir avec ce qu’elle a dit », réagit Théodore Randriamahenina, directeur général de l’Admi­nistration du territoire auprès du ministère de tutelle, joint au téléphone. Il martèle ce qu’il a annoncé mardi. « Il y a des normes qui font des imprimés un biométrique, et les leurs ne les suivent pas ». Par cette version officielle, il est clair que tous ceux qui ont déjà obtenu les permis de conduire biométriques doivent les renouveler.

Olivier Mahafaly Solonandrasana, le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation à l’époque du lancement du projet, envisage de porter plainte à l’encontre de la société. Il s’avère que cette convention a déjà été signée au temps de la Transition, en 2013. « C’était mon prédécesseur, Florent Rakotoarisoa qui a signé la convention. Dans l’esprit de continuité de l’Etat, j’ai signé un avenant à cette convention. Toutefois, ni lui ni moi ne savions que ce sont des faux permis ». L’État, pour sa part, ne s’est pas encore prononcé sur une éventuelle poursuite.