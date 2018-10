Football – Telma coupe – Troisième finale Elgeco Plus-AS Adema

Pour la troisième fois, les deux clubs s’affronteront en finale de la coupe nationale. À deux reprises, Elgeco Plus l’avait emporté en 2013 et 2014.

C’est pratiquement devenu un classique de la coupe nationale. Elgeco Plus et AS Adema se retrouveront en finale de la Telma Coupe de Madagascar, ce dimanche après-midi, au stade municipal de Mahamasina.

Et ce, après avoir respectivement écarté la CNaPS Sport et l’Uscafoot en demi-finales. Il s’agira de la troisième confrontation entre les deux équipes à ce stade de la compétition. Une finale 100% Analamanga encore une fois.

Revenons cinq ans en arrière, en novembre 2013 plus précisément. Elgeco Plus était encore associé à l’AS Saint-Michel à l’époque, quand il avait atteint pour la première fois la finale de la Telma Coupe.

Il décrochait alors son premier trophée national en battant l’AS Adema, au stade Rabemananjara de Mahajanga. Un an plus tard dans la même enceinte, les deux formations se retrouvent de nouveau en finale.

Et Elgeco Plus s’impose encore une fois, pour conserver son titre. Depuis, le club, dirigé aujourd’hui par le duo d’entraineurs Bob Hubert-Rob, n’a plus remporté de couronne nationale. En 2016, il avait disputé une troisième finale, mais s’était incliné devant la CNaPS Sport.

Quatre revers

Pour sa part, l’AS Adema semble maudite dans cette Telma Coupe. Sur les cinq précédentes éditions, elle a atteint la finale et perdu à quatre reprises, face au Terrible de la Côte Ouest en 2012 ; face à Elgeco Plus en 2013 et 2014 ; et face à la CNaPS Sport en 2015.

Jonah et ses coéquipiers tenteront de mettre fin à cette incroyable mauvaise série ce dimanche. Pour ce faire, il leur faudra afficher un visage plus conquérant, par rapport à celui qu’ils ont montré durant la saison régulière du championnat d’Anal­a­manga. En effet, Elgeco Plus et l’AS Adema se sont affrontés deux fois en Ligue 1.

La première confrontation s’était soldée par un score de parité, deux buts partout, tandis que la seconde s’était conclue sur une victoire d’Elgeco Plus, un but à zéro.

Rappelons que le vainqueur de cette coupe nationale représentera la Grande île en Coupe de la CAF. Le calendrier subit quelques modifications à partir de cette année. L’exercice 2018/2019 constituera une saison de transition et s’étalera du 27 novembre 2018 à mai 2019. Et ce, afin de déplacer la compétition de février-novembre à août-mai.