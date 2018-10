Football – éliminatoires can – Les Barea rentreront sur un vol commercial

Après moult négociations, nos joueurs ne bénéficieront pas de vol spécial. La FIFA prendra en charge leurs frais de déplacement.

Pas d’avion spécial pour la sélection. Les Barea rentreront sur un vol commercial, après le match du samedi 13 octobre en Guinée Equatoriale, comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Et ce, en vue de la deu­xième confrontation face à ce même adversaire, le mardi 16 à Vontovorona. « Nous avons contacté les dirigeants de notre pays. Nous avons discuté avec la compagnie Air Madagascar pour obtenir un avion spécial, mais celle-ci nous a répondu qu’elle ne pourrait pas nous satisfaire », a expliqué Doda Andriamiasasoa, président par intérim de la Fédération Malgache de Football, hier en conférence de presse à Isoraka.

« À un moment, on a discuté avec les Guinéens, sur l’éventualité de voyager avec eux. Pour ce faire, ils nous ont demandé 50.000 dollars. Une somme revue à la baisse à 45.000 dollars après. Cependant, il n’y eut aucune confirmation de la part de leur gouvernement. Et donc, nous avons décidé de réserver nos places sur un vol commercial », a-t-il rajouté.

Les expatriés arriveront en Guinée Equatoriale le mardi 9 octobre, les locaux le mercredi 10. Ils auront trois jours pour préparer le match du samedi 13. Les Barea repartiront le dimanche 14.

15 000 dollars de dépenses

Ils effectueront une escale à Nairobi (Kenya), où ils pourront se reposer dans un hôtel réservé à l’avance, et débarqueront à Ivato le lundi 15. Ce déplacement nécessitera bien évidement une somme conséquente. « Les dépenses s’élèveront à 15 000 dollars. On a discuté de la situation avec un haut responsable de la FIFA et il nous a confirmé qu’il prendrait en charge tous les frais. Il a également rajouté qu’il nous offrirait une centaine de ballons de beach soccer, si on se qualifiait. On tient à le remercier pour tout », a poursuivi Doda Andriamiasasoa.

Concernant la rencontre du mardi 16, le président par intérim a souligné que la FMF a tiré des leçons, après la bousculade d’il y a un mois : « On a tiré des leçons de ces tristes événements et toutes les dispositions seront prises à Vontovorona pour éviter qu’ils ne se reproduisent ».

Métanire absent à l’aller

Après avoir honoré sa première convocation face au Sénégal, Romain Métanire a de nouveau été appelé par Nicolas Dupuis, pour la double confrontation face à la Guinée Equatoriale. Cependant, le défenseur latéral droit ne pourra pas disputer le match aller. Par contre, il sera de la partie à Vontovorona. Dans la liste distribuée lors de la conférence de presse d’hier, on remarque aussi l’absence du nom de Dax. La liste compte donc vingt él