Exposition – Des créations de luxe à apprécier au Louvre

Six enseignes de qualité proposent les plus belles de leurs créations à l’hôtel Le Louvre. Le « Vita Malagasy » prend une toute autre dimension.

Haut de gamme. Les centaines d’articles exposés à l’hôtel Le Louvre, durant le mois d’octobre, présentent une finesse qui plaît aux amateurs exigeants d’objets d’art et de création de luxe. Intitulée « Duo en grand », l’exposition offre un concentré de belles réalisations de Léon Fulgence et de Georges Rakotomanana, deux peintres de renom.

La galerie Les Goyaviers, responsable de cet événement, expose les plus belles pièces des six enseignes œuvrant dans l’artisanat de luxe. Tsu-Tsu, Le Village, Terre, Tsara, Precious, et Ferronnerie d’Art cautionnent le savoir-faire des artisans par une charte de qualité qui valorise ainsi les articles réalisés. Sacs et chapeaux, maquettes de bateau en bois précieux, produits ethniques et éthiques, dinanderie, fer forgé et minéraux, pièces en pierres précieuses, bijoux et artisanat contemporain prennent fière allure dans le hall de l’hôtel.

Chaque article se distingue par son originalité. Les poufs en raphia présentent un aspect hérissé qui surprend avec un confort et une douceur au toucher, une boite à crayon en laiton s’orne de pierres précieuses dégageant une parfaite élégance, et chaque fresque captive par son style et ses couleurs. L’ensemble reflète le côté noble de l’artisanat de la Grande île.

Parrainée par Elia Ravelomanantsoa, ancienne ministre de la Culture et fondatrice du Carrefour des entrepreneurs à Madagascar, l’inauguration de cette « petite » vitrine de l’artisanat haut de gamme se tiendra le mercredi 10 octobre à 19 h.

Articles originaux

« L’exposition Duo en grand démontre que l’art peut acquérir une autre dimension, que les artisans sont capables de donner le meilleur d’eux-mêmes. Ces belles pièces sont les preuves palpables de travaux rigoureux. Elles méritent d’être connues et reconnues à leur juste valeur », explique Nirina Serin de la galerie Les Goyaviers. Son goût prononcé pour les produits artisanaux de qualité l’a poussée à avoir une grande ambition pour emmener les travaux d’artisans dans les grandes expositions de grande envergure. Son amour et son soutien inconditionnel à l’art malgache, ses initiatives lui ont valu d’être élevée au grade de Commandeur de l’Ordre National des Arts en 2017.