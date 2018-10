Developpement – Les villes de l’océan Indien en assises

Des villes et collectivités des pays de la zone travaillent désormais à l’émergence d’une vision partagée de gestion durable des déchets à l’échelle de l’océan Indien.

La préservation de l’environnement est l’affaire de tous et le développement durable est désormais une condition de survie, particulièrement dans les territoires insulaires. C’est pourquoi des représentant des villes de l’Océan Indien ont répondu à l’invitation des maires de Saint-Pierre et de La Possession, et du Syndicat mixte Ileva. Mercredi 3 octobre, ils étaient réunis à l’IUT de Saint-Pierre pour la première édition des Assises de la Croissance Verte. « Les Iles de l’océan Indien sont confrontées à un même problème. Préserver leurs territoires, les rendre attractifs, et favoriser le développement économique et sociétal. Nous avons une ressource commune propre à répondre à ce défi : la gestion de nos déchets », déclarait le maire de Saint-Pierre, et président d’Ileva. Le Syndicat mixte de gestion des déchets du sud et de l’ouest de La Réunion. Les élus de plusieurs grandes villes de nos voisins insulaires ont pu exposer leurs problématiques en matière de gestion des déchets. Mettre en commun leurs réflexions et signer une Charte, ainsi qu’un plaidoyer, pour l’élaboration et la mutualisation de filières d’économie circulaire dans l’Océan Indien.

Institutions internationales

Ces Assises étaient organisées avec le concours de l’AVCOI (Association des villes et collectivités de l’océan Indien), dont la secrétaire générale est Vanessa Miranville, maire de La Possession et vice-présidente d’Ileva. Ces échanges ont réunis des acteurs institutionnels, des experts, des universitaires, et des responsables de la gestion des déchets de collectivités des Comores, de Madagascar, Maurice, Mayotte, des Seychelles et de La Réunion.

Les technologies et innovations qui se mettent en place pour la gestion des déchets, à La Réunion, pourraient être progressivement partagées dans une démarche de coopération constructive. « Ce sont surtout les villes et les intercommunalités qui sont responsables de la collecte et du traitement des déchets. Souvent dépourvues de moyens, dans l’Océan Indien, pour gérer des situations parfois catastrophiques. Aujourd’hui, nous nous rapprochons de partenaires qui peuvent nous aider à élaborer une feuille de route », déclarait Daniel Laurent, Lord maire de Port-Louis et président de l’AVCOI. Aussi bien pour traiter l’urgence, en matière de santé humaine, que pour organiser la gestion responsable des déchets pour les décennies à venir.

« Nous porterons ce plaidoyer auprès des institutions gouvernementales et internationales et de la COI (Communauté de l’océan Indien. Ndlr.), en sollicitant les accompagnements nécessaires à ces évolutions », assurait Daniel Laurent. « Nous écrivons les premières lignes d’un livre que les générations futures liront et compléteront. Nous traçons le chemin, il reste à l’emprunter, à le paver. Non pas de bonne intentions, mais de remarquables réalisations », formulait Michel Fontaine. Une tâche qui demeure abyssale, au vu des situations exposées par les élus de Tananarive, de Mamoudzou, ou de Domoni, aux Comores. A l’heure actuelle, Tananarive compte 26 millions d’habitants et l’exode rural apporte chaque jour de nouvelles familles.

Philippe Stéphant

© Jir