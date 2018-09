Tennis – Championnats d’Afrique U12 par équipes – Madagascar s’incline face à l’Égypte

Une élimination, un peu en contradiction par rapport aux matches disputés . Mais avec des règles plus ou moins mal incompris.

Elles ont tout donné mais elles ont perdu. Les trois joueuses de l’équipe nationale malgache U12, en lice à Casablanca pour disputer les championnats d’Afrique U12 par équipes, ont connu une défaite contre la sélection égyptienne, hier, sur les courts du Moundir Tennis Academy.

Le capitaine Harivony Andrianafetra a maintenu la même composition depuis le début du tournoi pour cette demi-finale, c’est-à-dire faire jouer Fikasana Rakotomalala en simple numéro deux et Miotisoa Rasendra en simple numéro un.

Dans le premier match, Fikasana Rakotomalala a pu livrer bataille dans le premier set (3/6) contre Mohamed Hams mais a littéralement cédé durant le second (1/6). Après, Miotisoa Rasendra a joué Leyla Shoukry, l’une des meilleures joueuses U12 en Afrique. Le temps d’un match de rugby de quatre-vingts minutes, elle s’est inclinée en deus sets 5/7, 1/6.

Perdant déjà sur zéro victoire à deux, Harivony a préféré faire jouer en double la paire Fikasana Rakotomalala-Miarana Andrianafetra. Une paire qui, elle aussi, a été surclassée par les Égyptiennes en deux sets 3/6, 2/6.

Après cette défaite contre l’Égypte, l’équipe malgache jouera son dernier match, ce jour, contre le Maroc. Une équipe marocaine qui s’est imposée devant celle de la Tunisie, hier.

Dans la poule A, l’Égypte et le Maroc ont terminé respectivement à la première et à la seconde places. Dans la poule B, la Tunisie a terminé première devant Madagascar. Ces quatre pays forment une poule unique et Madagascar a perdu ce jour contre l’Égypte. Il restera donc un dernier match pour Madagascar qui l’opposera au Maroc. Dans cette poule finale, Madagascar est pour l’instant quatrième avec zéro point, la Tunisie et le Maroc ont chacun un point tandis que l’Égypte est première avec deux points.

Avec cette petite récapitulation, il sera difficile pour Madagascar de prétendre terminer sur le podium. Il faudra déjà battre le Maroc et après passer au goal average

