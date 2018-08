Santé Publique – La saison du paludisme se prolonge

Le paludisme demeure un problème de santé publique à Madagascar. Une distri­bution de moustiquaires se tient en deux mois pour prévenir la hausse des cas.

Inquiétant. La direction du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) au sein du ministère de la Santé publique remarque un prolongement de la saison de transmission du paludisme. Trois mois après la fin de la haute saison, des cas dont certains graves continuent à survenir dans plusieurs communes des quatre coins de l’île. Par ailleurs, le nombre de districts touchés par la mala­die n’a cessé d’augmenter ces six dernières années. Il est passé de quarante huit en 2013 à cinquante six en 2015, selon toujours le PNLP, samedi.

Plusieurs facteurs peuvent les expliquer. « Cela peut être dû au changement climatique. La température peut être favorable à la multiplication des moustiques. La diminution de l’effet des insecticides sur les moustiquaires, après trois années d’utilisation, est une autre hypothèse », explique le Dr Mauricette Andria­mananjara, directeur du PNLP.

Normalement, le paludisme sévit entre les mois de novembre et d’avril. Et à partir du mois de mai, les cas devraient diminuer. La direction de la Veille sanitaire et surveillance épidémiologique a pourtant répertorié des cas dans quelques centres de santé de base des districts de Marolambo, d’Amparafa­ravola, d’Amboasary Sud, de Taolagnaro, d’Andapa, de Beroroha, de Betioky Sud, de Morombe et d’Ankazobe la semaine dernière. « Il y a eu des cas graves, et non des décès. Ces formations sanitaires disposent d’intrants nécessaires au traitement », rapporte une source concordante.

Une pour deux

Treize millions cent vingt-neuf mille cinq cents moustiquaires imprégnées d’insecticide à effet durable (MID) vont être distribués dans cent six districts, où le taux de prévalence du paludisme est au-dessus de 10%, pour faire face à ces problèmes. « Une moustiquaire pour deux personnes, c’est l’objectif. Et un ménage aura trois MID au maximum. En tout, quatre millions de familles vont en bénéficier », précise le Dr Mauricette Andriamanan­jara. Antananarivo-ville, Atsi­mondrano et Avara­drano, Majunga I et Diégo II n’en bénéficieront pas.

La cérémonie officielle de lancement de cette campagne, qui se tient en ce mois d’août et au mois de septembre, a eu lieu dans la commune rurale d’Anosy Tsararafa du district de Farafangana et région Atsimo Atsinanana, samedi dernier. « Le paludisme constitue la quatrième raison de consultation dans les centres de santé et hôpitaux, et est la quatrième cause de la mortalité. D’où la nécessité de dormir dans des moustiquaires pour se protéger de la piqûre des moustiques », indique le professeur Yoël Rantomalala, ministère de la Santé publique dans le cadre de cet évènement. Il était accompagné des partenaires techniques et financiers, comme l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui soutiennent Madagascar dans cette lutte de longue haleine.