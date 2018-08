Palais des Sports – « Gilita be » brille par sa convivialité

En grande fête de famille, « Gilita be » s’est mise en scène au palais des Sports et de la Culture. Chaleureux, le concert a enchanté un public de tous âges.

Un moment de festivité et de fraternité unique, tout en étant à la fois jovial et mélodieux. « Gilita be » a su emballer le public venu y assister au palais des Sports et de la Culture Mahamasina, hier après-midi. À sa manière, le concert a su conquérir les mélomanes par un répertoire bien garni. De même, c’est avec une certaine modestie que la bonne vingtaine de chanteurs et de musiciens à l’affiche ont assuré le show, pour le plus grand plaisir du public.

Tel un rendez-vous dominical, laissant la part belle à la bonne humeur, porté généralement par un esprit taquin entre les artistes, « Gilita be » organisée par Gasy Events s’est affirmée comme une fête familiale enjouée, dont la prestation des chanteurs et musiciens sur scène ont brillé par leur convivialité. Si le bà-gasy a occupé une grande place dans le répertoire, quel­ques variétés l’ont étoffé également. Affichant une complicité réciproque aussi bien entre eux qu’avec le public, Benny, Bebey, Luc, Mahery, Rija Ramanantoanina, Lilie, Inah, Samoela, Gothlieb, Fara Gloum, Tselonina, Davis, Jovin, Kiady et Njila ont donné de la voix pour faire vibrer le tout palais. En outre, Nini Kolibera et Jovin aux guitares, ainsi que Nali Rabarison à la batterie et Sefo à la basse ont sublimé de leur doigté chaque chanson. Le tout sur une scène à la fois sobre, mais resplendissante de luminosité, entre autres grâces aux écrans qui l’agrémentaient.

Hommage et camaraderie

C’est avec une série de medley que « Gilita be » s’est ouvert, le temps de quelques ensembles qui retranscrivent la sympathie de chaque artiste. Notamment sur « Raha mankany » de Lôlo sy ny tariny, mais aussi « Hay » de Mahaleo, des incontournables du genre qui réchauffent d’entrée le public. Officiant instantanément comme à son habitude en maître de cérémonie, Gohtlieb n’a pas tardé à animer l’assistance par son humour.

Par la suite, c’est au tour de la gent féminine de se mettre en avant. Fara Gloum, Lilie et Inah se rejoignent alors pour interpréter « Ikalakely » de Samoela. Ont suivi diverses interprétations tout aussi inédites les unes des autres, Kiady chantant du Iraimbilanja avec « Lazao ». Tandis que Tselonina, Bebey, Benny et Luk ont repris « Any indray andro » de Rakoto Frah sous les applaudissements du public. Davis, quant à lui, a chanté « Tsy apetrako » de Mily Clément, qu’il a comblé par sa bonne humeur, puisqu’il en a oublié une partie des paroles.

Pour la séquence émotion, la reprise de « Indray andro » de Rakoto par Samoela et Gothlieb, teintée de poésie et d’humour a conquis le public. Enthousiasmant de bout en bout, « Gilita be » présage de beaux jours pour le folk-song et le bà-gasy en général auprès des générations à venir.