Jirama – Le réseau interconnecté s’élargit

L’heure du redressement va commencer. La compagnie nationale mise sur le partenariat pour améliorer le taux d’électrification au niveau national.

Courte distance entre la capitale et la Ville d’Eaux. À l’image du réseau interconnecté d’Antananarivo, assuré par la compagnie nationale de l’électricité et de l’eau, et qui ne couvre, pour le moment, qu’une partie de ces deux agglomérations urbaines.

Une couverture qui devrait s’agrandir dans le but d’améliorer le taux de pénétration de l’électricité au niveau national. Un projet d’élargissement a été annoncé par les membres du comité de direction de la Jirama, lors du passage en revue effectué par ces derniers sur le matériel de la compagnie dans la capitale de Vakinankaratra. « Nous projetons d’agrandir ce réseau de Toamasina en passant par Antananarivo et Antsirabe, jusque plus loin dans le Sud. Pourquoi pas jusqu’à Toliara, en couvrant tout l’axe sud si les moyens

nous le permettent », explique Henri Randriarimanana, directeur général des opérations de la Jirama.

Le taux de pénétration en termes d’électrification à Madagascar s’affiche à présent à 15 % dans les milieux urbains et 6 % dans les milieux ruraux. « Le projet de renforcement de la couverture sur l’axe des routes nationales 2 et 7 entre Toamasina et Toliara améliora ce taux d’ici les prochaines années », rajoute le directeur général des opérations.

Partenariat

Les projets d’hybridation des sources d’énergie électrique suivent toujours leur cours. L’installation d’une quarantaine de stations solaires est prévue dans les localités les plus reculées, afin d’amoindrir les coûts d’approvisionnement en carburant, selon les explications techniques. Afin de réaliser ces projets, des partenariats sont prévus avec le secteur privé. Pour le cas de la ville d’Antsirabe, la centrale hydroélectrique d’Ambohimanga ainsi que la centrale thermique d’Ambalavato seront désormais confiées à la société VES Power pour la gestion et la remise en état. « Cette société turque s’occupera du renforcement de ces installations, et sera en charge de la gestion des sites pour un contrat d’affermage d’une durée de vingt ans. Un consensus qui épargnera à la Jirama des investissements faramineux, tout en fournissant de l’électricité stable pour les abonnés », explique Volahasina Ramarohisa, directeur interrégional de la Jirama Antsirabe.

Ainsi, avec un minimum d’investissement, la compagnie aura remis ces centrales en état tout en grappillant des gains sur la vente, dans la mesure où une fois réhabilitée, la centrale hydro-électrique d’Ambohimanga pourra fournir quinze fois plus de puissance à moindre coût que ce qu’elle produit en ce moment.