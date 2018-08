Football – Poule des AS – Fosa Juniors et Cnaps Sport en tête

Fosa Juniors et Cnaps Sport ont bien débuté la Poule des As. Ils ont battu respectivement Elgeco Plus et FC Vakinankaratra.

On attendait une rencontre disputée entre Elgeco Plus et Fosa Juniors, samedi au stade de Mahamasina, en première journée de la Poule des As. Et on a été servi, avec comme épilogue une victoire du champion du Boeny, deux buts à un. Un précieux succès à l’extérieur pour l’équipe de Bob Kootwijk.

Rien n’était acquis au départ pourtant, puisqu’ Elgeco Plus a pris les devants très rapidement. Une tête de Bonnard a permis au champion d’Analamanga d’ouvrir la marque prématurément, dès la 3e minute de jeu.

Après cette entame de match tonitruante, Elgeco Plus n’a cependant pas réussi à se mettre à l’abri grâce à un éventuel but du break.

En face, Fosa Juniors a couru derrière le score durant une bonne heure, avant de trouver la faille. Le but de l’égalisation est survenu sur corner, par le biais de Mario, à la 61ème minute.

Sur sa lancée, Fosa Juniors a réussi à prendre l’avantage à la 78e minute. Et ce, après avoir obtenu un penalty, qui a été transformé par Baggio.

À cinq minutes de la fin du temps règlementaire, les joueurs d’Elgeco Plus ont réclamé, à leur tour, un penalty en leur faveur, sans avoir eu gain de cause.

Plainte de réserve

Leur contestation vis-à-vis de l’arbitrage a pris plus d’ampleur dans le temps additionnel. Après le coup de sifflet final, le club cham­pion d’Analamanga était même prêt à déposer une plainte de réserve.

Dans l’autre match de cette première journée, il n’y pas eu de surprise au complexe sportif de Vontovorona, hier. La Cnaps Sport Itasy, quintuple tenante du titre, a nettement dominé le FC Vakinankaratra, invité surprise de cette édition 2018.

Certes, ils ont été menés en première période. Mais les Caissiers sont revenus par la suite, puis ont surclassé leur adversaire pour l’emporter trois buts à un.

Au classement de cette Poule des As, la Cnaps Sport et Fosa Juniors sont en tête, avec chacun trois points. Elgeco Plus et FC Vakinan­karatra, battus ce weekend, tenteront de se reprendre lors de la deuxième journée, pour marquer leurs premiers points dans cette Poule des As 2018.